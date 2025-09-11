Thế giới 24h: Israel cảnh báo các lãnh đạo Hamas sống sót sau vụ không kích ở Qatar

Vụ nổ ở tòa nhà được cho là nơi các lãnh đạo Hamas tập trung (ảnh: Anadolu)

Israel: Sẽ vượt qua chỉ trích

Nếu Israel không triệt hạ được các thủ lĩnh Hamas trong đòn không kích hôm 9/9 ở Qatar thì chúng tôi sẽ thành công trong lần tới, Đại sứ Israel ở Mỹ – ông Yechiel Leiter – tuyên bố trong cuộc phỏng vấn mới của Fox News.

“Hiện tại, chúng tôi có thể phải hứng chịu một số chỉ trích. Chúng tôi sẽ sớm vượt qua thôi. Và Israel đang thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn”, ông Leiter hôm 10/9 bình luận về vụ quân đội Israel không kích nơi ở của các thủ lĩnh Hamas ở Doha.

“Nếu lần này chúng tôi không hạ được họ, chúng tôi sẽ làm được vào lần sau”, Đại sứ Leiter cảnh báo.

Theo Reuters, hành động của Israel bị nhiều nước chỉ trích và đặc biệt nhạy cảm vì Qatar đang là trung gian cho nỗ lực đàm phán hướng đến lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Suhail al-Hindi, thành viên cấp cao của Hamas, cho biết, vụ tập kích hôm 9/9 khiến con trai của ông Khalil al-Hayya (lãnh đạo Cục Chính trị Hamas) và một trợ lý thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Hamas vẫn an toàn.Đài truyền hình Kan (Israel) hôm 10/9 dẫn nguồn thạo tin cho hay, Israel đã thông báo với Mỹ rằng đòn tập kích ở Doha dường như không đạt mục tiêu.

“Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy những kẻ khủng bố đã bị triệt hạ. Chúng tôi hy vọng kết quả tốt hơn, nhưng tình hình không mấy lạc quan”, nguồn tin (giấu tên) nói.

EU trừng phạt Israel

Liên minh châu Âu (EU) hôm 10/9 đình chỉ chương trình hỗ trợ song phương và “đóng băng” việc thanh toán các khoản tài chính liên quan cho Israel, RT đưa tin.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen (ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp hôm 10/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen – tuyên bố, những gì xảy ra ở Dải Gaza đã làm “rúng động lương tâm của thế giới” và ngoài việc đình chỉ chương trình hỗ trợ, EC sẽ đề xuất thêm các biện pháp trừng phạt Israel.

Biện pháp được đề xuất bao gồm lệnh trừng phạt đối với những “bộ trưởng cực đoan” của Israel, người định cư Israel ở Bờ Tây và đình chỉ các thỏa thuận ưu tiên hàng hóa Israel tiếp cận thị trường châu Âu.

“Châu Âu cần làm nhiều hơn nữa”, bà von der Leyen nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel – ông Gideon Saar – đã chỉ trích bà von der Leyen và cho rằng EU đang “ủng hộ” các nhóm vũ trang Palestine, bao gồm cả Hamas.

Diễn biến mới cuộc biểu tình bạo lực ở Nepal

Căng thẳng ở thủ đô Kathmandu (Nepal) hôm 10/9 tạm lắng sau khi chính quyền ra lệnh giới nghiêm và quân đội tổ chức tuần tra trên phố, 2 ngày sau khi các cuộc biểu tình của thanh thiếu niên khiến hàng chục người thiệt mạng và Thủ tướng Sharma Oli phải từ chức.

Binh sĩ Nepal bảo vệ Tòa án Tối cao khi lệnh giới nghiêm được ban bố (ảnh: Reuters)

Theo Al Jazeera, quân đội Nepal kiểm tra xe cộ và người dân ở Kathmandu trong bối cảnh lệnh giới nghiêm vô thời gian được áp dụng nhằm khôi phục “tình trạng bình thường” của thủ đô.

Trước đó một ngày, cung điện Singha Durbar, khu phức hợp hành chính lớn của Nepal ở Kathmandu, đã bị người biểu tình thiêu rụi. Nhiều trụ sở hành chính bị đốt phá và quan chức bị đánh đập.

“Trước tiên, chúng tôi đang cố gắng bình thường hóa tình hình. Chúng tôi cam kết bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân”, người phát ngôn quân đội Nepal – ông Raja Ram Basnet – nói.

Bộ Y tế Nepal thông báo, tính đến ngày 10/9, các cuộc biểu tình bạo lực đã khiến 25 người thiệt mạng và 633 người bị thương.