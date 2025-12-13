Trụ cầu ở Nghệ An phơi móng, rọ đá lộ thiên

Cầu Đò Sen bắc qua sông Con trên tỉnh lộ ĐT.545 (Km0+825) thuộc địa phận xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An. Cây cầu là tuyến kết nối quan trọng giữa hai xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Hợp, đồng thời giúp người dân ra đường Hồ Chí Minh thuận tiện.

Nhiều năm qua, cây cầu này đóng vai trò huyết mạch cho hoạt động đi lại, giao thương của người dân khu vực. Tuy nhiên, từ vài tuần nay, phần chân trụ cầu bị “phơi móng” khi lòng sông Con cạn trơ đáy, lộ rõ hệ thống kết cấu phía dưới vốn nằm ngập trong nước.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều trụ cầu đã xuất hiện tình trạng lộ móng hoàn toàn, rọ đá bảo vệ quanh chân trụ bị xói lở, trôi dạt về phía hạ lưu. Một số trụ còn lộ rõ lớp bê tông đã được vá sửa, khác màu và độ nhẵn so với phần kết cấu ban đầu.

Theo người dân địa phương, cầu Đò Sen đã tồn tại hàng chục năm, từng được tu sửa, gia cố nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp khi mực nước sông Con hạ thấp. "Chúng tôi rất lo lắng khi số lượng xe tải chở nông sản đi qua cầu mỗi ngày rất nhiều”, một người dân sống gần đó chia sẻ.

Rọ đá lộ thiên dưới trụ cầu.

Mực nước sông Con xuống thấp khiến nhiều trụ cầu Đò Sen lộ móng.

Ông Nguyễn Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, cho biết: “Ngay sau khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền xã đã cử cán bộ kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra, xã đã báo cáo sự việc lên Sở Xây dựng Nghệ An để đề xuất kiểm định tổng thể và có biện pháp xử lý kịp thời. Đây là tuyến giao thông quan trọng, lưu lượng phương tiện lớn nên rất cần được đánh giá mức độ an toàn”.

Ông Lợi cho biết thêm, vào năm 2022, các trụ cầu đã được gia cố một lần do bong tróc lớp bê tông, làm lộ phần sắt thép bên trong. Việc gia cố được thực hiện nhằm xử lý tạm thời hiện tượng nứt vỡ và chống nguy cơ ăn mòn của thép. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dòng chảy, mưa lũ và đặc biệt là tình trạng nước cạn kéo dài, các hư hỏng tiếp tục tái diễn.

Theo các chuyên gia xây dựng, việc để lộ móng cầu trong thời gian dài dễ dẫn đến xói lở chân trụ, suy giảm khả năng chịu lực và có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình. Đặc biệt với các cầu đã có tuổi thọ cao, đang khai thác với lưu lượng lớn, nếu không kiểm định và gia cố kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

﻿Người dân địa phương mong muốn các ngành chức năng sớm khảo sát, đánh giá thực trạng cầu Đò Sen để có phương án sửa chữa lâu dài. Cây cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn người dân mà còn là tuyến vận chuyển nông sản chính của vùng. Việc đảm bảo an toàn công trình là rất cấp thiết, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương đang bước vào vụ thu hoạch keo, mía - thời điểm xe tải trọng lớn lưu thông liên tục.