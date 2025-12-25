Thế giới 24h: Đàm phán chỉ 35 phút, Thái Lan yêu cầu 3 vấn đề với Campuchia

Richa Suksuwanon, phó phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan, trình chiếu hình ảnh các loại mìn mà Thái Lan thu giữ được ở biên giới (ảnh: Bangkok Post)

Cuộc họp cấp thư ký GBC kết thúc nhanh chóng

Nation Thailand hôm 24/12 đưa tin, cuộc họp đầu tiên giữa phái đoàn Thái Lan và Campuchia ở cửa khẩu Ban Phakkad, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) chỉ kéo dài 35 phút.

Phái đoàn Campuchia, do thiếu tướng Nhem Boraden – Phó Chánh Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia – dẫn đầu đã tới Ban Phakkad vào khoảng 16h25 chiều.

Về phía Thái Lan, phái đoàn do tướng Natthaphong Phraokaew – Thư ký GBC Thái Lan – dẫn đầu.

Phiên họp kết thúc vào 17h ngày 24/12. Theo Nation Thailand, cuộc họp tập trung vào 3 yêu cầu chính từ phía Thái Lan:

1. Campuchia phải ngừng bắn ngay lập tức và liên tục.

2. Bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải thực chất và được các quan sát viên xác nhận.

3. Campuchia cần hợp tác trong việc rà phá bom mìn dọc biên giới để đảm bảo an ninh.

Các cuộc họp GBC tiếp theo dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 26/12. Nếu đạt kết quả tốt, phía Thái Lan kỳ vọng bộ trưởng quốc phòng hai nước có thể ký thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 27/12.

Campuchia chưa bình luận về kết quả cuộc họp GBC.

Trước cuộc họp chiều 24/12, truyền thông Thái Lan đưa tin, các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn ở 2 tỉnh biên giới Sisaket và Surin. Quân đội Thái Lan đáp trả đòn tấn công bằng pháo BM-21 của Campuchia bằng pháo, xe tăng và UAV.

Bộ Quốc phòng Campuchia cùng ngày tuyên bố, quân đội Thái Lan tập kích huyện Banan, tỉnh Battambang bằng chiến đấu cơ và thả 4 quả bom.

Kết quả khảo sát tỷ lệ người Nga mong muốn xung đột chấm dứt vào năm 2026

Kết quả thăm dò do Trung tâm nghiên cứu VTsIOM (trụ sở tại Moscow) công bố hôm 24/12 cho thấy, 55% số người Nga tham gia khảo sát mong muốn cuộc xung đột với Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026.

Ô tô bị thiêu rụi trong một vụ tập kích ở Ukraine (ảnh: Reuters)

Cuộc thăm dò (với hơn 1.600 người tham gia) được tiến hành trong bối cảnh Mỹ tăng cường các nỗ lực hòa giải, nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Theo VTsIOM, phần lớn số người tham gia khảo sát cho rằng, cuộc xung đột sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận, với các điều khoản phù hợp với “mục tiêu” Nga đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vụ nổ gần nơi tướng Nga bị đánh bom xe: Thông tin từ Kiev

Hôm 24/12, xảy ra vụ nổ trên đường Yaseneva, phía nam Moscow (thủ đô Nga) khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm và 2 cảnh sát tuần tra.

Trong khi Nga đang tiến hành điều tra, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

Nguồn tin của Kyiv Post tại HUR xác nhận, cơ quan này đứng sau vụ nổ khiến 2 cảnh sát Nga thiệt mạng.

“Rạng sáng ngày 24/12, 2 cảnh sát Nga thiệt mạng trên phố Yeletska ở Moscow. Họ từng tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine”, nguồn tin nói với Kyiv Post.

Danh tính của 2 cảnh sát thiệt mạng chưa được xác định.

Trước đó, hôm 22/12, trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến tại Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng trong vụ nổ bom xe trên đường Yaseneva.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về vụ việc này.