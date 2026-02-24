Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn đồng chí Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23-2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có Điện chúc mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng ngày 9-10-2025. Ảnh: TTXVN

Trong bức điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng đồng chí Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 23-2 công bố thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Lao động cầm quyền tại Đại hội lần thứ IX của đảng.

Theo KCNA, quyết định tái bổ nhiệm đồng chí Kim Jong Un vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên được đưa ra vào ngày thứ tư của Đại hội IX Đảng Lao động hôm 22-2 "phù hợp với ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của tất cả đại biểu".

Hãng tin này cũng ca ngợi công lao của ông Kim Jong Un trong việc nâng cao vị thế đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và củng cố quân đội nước này "thành một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh".

Ông Kim Jong Un tại Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên hôm 22-2. Ảnh: Yonhap

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10-2025, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Tại hội đàm trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, kế thừa và phát huy; sự giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng cách mạng gian khổ.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký các văn kiện hợp tác: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Triều Tiên; Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Triều Tiên về hợp tác quốc phòng; Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên; Bản ghi nhớ hợp tác về y tế và khoa học y học giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Công cộng Triều Tiên; Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Triều Tiên.