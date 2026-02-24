Xe đầu kéo container bất ngờ lật nhào trên 'khúc cua tử thần' ở Đồng Nai

Chiều 24/2, lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường dẫn cầu Thủ Biên (xã Tân An, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, chiều muộn cùng ngày, xe đầu kéo container chở ván gỗ chạy qua cầu Thủ Biên theo hướng từ TPHCM qua Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao

Khi vừa qua khỏi cầu chính và ôm cua xuống dốc, xe đầu kéo container bất ngờ bị lật nhào. Tại hiện trường, hàng chục tấn ván gỗ rơi xuống lòng đường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến 18h cùng ngày, hiện trường đã được giải tỏa, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Cầu Thủ Biên là một trong những tuyến đường chính nối TPHCM, Tây Nguyên và Đồng Nai. Khu vực này trước đó đã từng xảy ra trường hợp tai nạn tương tự.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Ván gỗ tràn qua phần đường chiều ngược lại

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn

Nơi xảy ra vụ tai nạn được nhiều tài xế ví von là "khúc cua tử thần"