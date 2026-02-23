Điểm nóng xung đột ngày 23-2: Iran dùng tàu dầu “ma” đối phó tàu sân bay Mỹ?

Dưới đây là phân tích của kênh tin tức WION về kịch bản tàu dầu "ma" của Iran tấn công tàu sân bay Mỹ.

1. Thuyết "tàu ma tự sát"

Iran sở hữu một "hạm đội bóng tối" khổng lồ gồm các tàu dầu cũ kỹ, không bị theo dõi, dùng để lách các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Trong cuộc đối đầu căng thẳng vào tháng 2 năm nay, các nhà lý luận quân sự cho rằng Tehran có thể vũ khí hóa các con tàu khổng lồ này bằng cách chất đầy thuốc nổ, hoặc đơn giản là tận dụng trọng lượng hàng triệu tấn của chúng, để tông vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại vùng nước chật hẹp của vịnh Ba Tư hoặc vịnh Oman.

2. Bài toán bất khả thi về tốc độ

Lỗ hổng lớn nhất trong kịch bản này nằm ở nguyên lý vật lý cơ bản.

Một tàu chở dầu thương mại đầy tải di chuyển rất chậm, tốc độ tối đa chỉ khoảng 10-15 hải lý/giờ (khoảng 19-27 km/giờ). Ngược lại, tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln chạy bằng 2 lò phản ứng hạt nhân, có thể duy trì tốc độ vượt xa mức 30 hải lý/giờ (hơn 56 km/giờ).

Một tàu chở dầu thương mại không thể đuổi kịp hoặc chặn đầu một siêu tàu sân bay Mỹ, trừ khi tàu sân bay đó đang thả neo và đứng yên hoàn toàn.

Tàu chở dầu thương mại không thể đuổi kịp hoặc chặn đầu một siêu tàu sân bay Mỹ, trừ khi tàu sân bay đó đang thả neo và đứng yên hoàn toàn. Ảnh: Picryl

3. "Mắt thần" E-2D Hawkeye không bao giờ ngủ

Tàu dầu thương mại dài hơn 300 m gần như không thể áp sát một nhóm tác chiến tàu sân bay (CSG). Chẳng hạn, Abraham Lincoln được bảo vệ bởi máy bay radar E-2D Advanced Hawkeye - đóng vai trò là "tiền vệ kỹ thuật số" của cả nhóm.

Bay cao ở phía trên, Hawkeye giám sát hơn 12,5 triệu km3 không gian trên cao lẫn mặt biển, dễ dàng nhận diện và theo dõi các tàu mặt nước cỡ lớn từ cách xa hàng trăm km.

4. "Lá chắn thép" từ các tàu hộ tống

Một tàu sân bay không bao giờ di chuyển đơn độc. Tàu sân bay được bao quanh bởi một vành đai phòng thủ gồm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke (như tàu USS Spruance và USS Frank E. Petersen Jr. đang triển khai cùng tàu sân bay Lincoln).

Các tàu khu trục này hoạt động cách tàu sân bay nhiều km, được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon và pháo hạm.

Nếu một tàu dầu lạ phớt lờ các cảnh báo vô tuyến và chuyển hướng về phía tàu sân bay, các tàu khu trục sẽ chặn đứng hoặc vô hiệu hóa tàu dầu lạ trước khi nó kịp xâm nhập vành đai phòng thủ.

Tàu sân bay không bao giờ di chuyển đơn độc. Ảnh: Picryl

5. Tiêu diệt từ trên không

Nếu tàu dầu "ma" gây ra mối đe dọa tấn công, phi đội máy bay trên tàu sân bay sẽ tiêu diệt tàu dầu đó.

Các máy bay F/A-18 Super Hornet và tiêm kích tàng hình F-35C trang bị vũ khí dẫn đường chính xác có thể tấn công vào buồng lái hoặc buồng máy của tàu dầu, khiến con tàu dừng lại giữa biển, đồng thời giảm thiểu rủi ro tràn dầu.

6. Khả năng cơ động cực cao của tàu sân bay

Dù có trọng lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, các siêu tàu sân bay hạt nhân vẫn vô cùng linh hoạt.

Tàu dầu chở nặng (vốn phải mất vài km mới có thể dừng hẳn) sẽ không bao giờ có thể thực hiện các động tác cơ động vượt qua một tàu sân bay Mỹ đang chủ động né tránh.

7. Phong tỏa thay vì đâm húc

Dù việc tông vào một chiến hạm Mỹ không thực tế, song "hạm đội bóng tổi" của Iran vẫn là mối đe dọa thực tế.

Thay vì tấn công tàu sân bay, Iran có thể đánh chìm các tàu dầu này để phong tỏa eo biển Hormuz. Việc chặn đứng 20% lượng dầu thế giới sẽ gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà không cần khai hỏa.