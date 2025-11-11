Thế giới 24h: Ukraine tuyên bố mới về giao tranh ở "chảo lửa" Pokrovsk

Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi (ảnh: Kyiv Post)

Ông Syrskyi: Lực lượng Ukraine phòng thủ nghiêm ngặt, khôi phục các tuyến hậu cần ở Pokrovsk

Phát biểu trên truyền hình hôm 10/11, ông Syrskyi cho biết, áp lực xung quanh Pokrovsk (vùng Donetsk) đã giảm bớt, nhưng quân đội Nga chưa từ bỏ mục tiêu kiểm soát thành phố này.

Theo ông Syrskyi, lực lượng Ukraine ở Pokrovsk tiếp tục phòng thủ nghiêm ngặt, bất chấp các nỗ lực đột phá của Nga.

“Ở một vài nơi, quân đội Nga đã vượt qua phòng tuyến của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết chính xác các vị trí đó. Tất nhiên, chúng tôi có kế hoạch B và kế hoạch C cho mọi tình huống có thể xảy ra”, ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi cho hay, Trung đoàn tấn công số 425 vừa được triển khai tới Pokrovsk đang “chiến đấu rất hiệu quả”.

Theo ông Syrskyi, Nga tập trung khoảng 50.000 quân xung quanh Pokrovsk, nơi được lực lượng phòng thủ nghiêm ngặt.

“Pokrovsk là một pháo đài. Tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn ổn định”, ông Syrskyi nói.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tốc độ tiến quân của Nga ở Pokrovsk đang chậm lại, nhưng có thể đẩy mạnh trong vài ngày tới. Thành phố Myrnohrad (gần Pokrovsk) cũng có thể bị tấn công mạnh dữ dội.

Bão Fung-wong suy yếu, Philippines thống kê thiệt hại

Bão Fung-wong (một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ Philippines trong năm nay) đã khiến 4 người thiệt mạng, giới chức Philippines hôm 10/11 cho biết, khi bắt đầu đánh giá thiệt hại do cơn bão gây ra.

Nhiều ngôi nhà bị hư hại khi bão Fung-wong đổ bộ Philippines (ảnh: Reuters)

Khoảng 1,4 triệu người ở Philippines đã phải sơ tán, trước khi Fung-wong (mạnh cấp độ siêu bão) đổ bộ từ đêm 9/11, gây ra mưa lớn, gió giật dữ dội và triều cường.

Ông Raffy Alejandro – quan chức cấp cao Philippines về phòng chống thiên tai – cho biết, đánh giá ban đầu cho thấy số người thương vong do bão Fung-wong gây ra “không lớn”.

Ở tỉnh Aurora, nơi bão Fung-wong đổ bộ, lở đất khiến ít nhất 4 thị trấn bị cô lập, ông Alejandro cho biết,

Theo Philstar, bão Fung-wong, sau khi quét qua Philippines với gió giật lên tới 230 km/h đã rời khỏi đảo chính Luzon vào sáng 10/11 và hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

“Đánh giá ban đầu cho thấy có khoảng 1.085 ngôi nhà bị hư hại, 89 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, chủ yếu ở bán đảo Zamboanga. Cơn bão cũng khiến 71 tuyến đường và 26 cây cầu ở 8 khu vực bị chia cắt. Khoảng 180 cảng biển phải tạm dừng hoạt động, khiến hơn 6.000 hành khách và gần 3.000 xe chở hàng mắc kẹt”, theo Philstar.

Fung-wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay đổ bộ Philippines, sau cơn bão Kalmaegi khiến 224 người thiệt mạng vào tuần trước.

Reuters: Tổng thống lâm thời Syria 2 lần thoát ám sát

Reuters hôm 10/11 dẫn lời 2 quan chức cấp cao (ở Syria và ở Trung Đông) cho hay, giới chức an ninh Syria đã ngăn chặn hai âm mưu riêng biệt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm ám sát Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa.

Các vụ ám sát được cho có ảnh hưởng đến quyết định của ông al-Sharaa, khi có kế hoạch đưa Syria tham gia liên minh chống khủng bố IS do Mỹ dẫn đầu.

Theo Reuters, hai âm mưu ám sát bị giới chức Syria ngăn chặn trong vài tháng qua, nhấn mạnh mối đe dọa mà ông al-Sharaa phải đối mặt khi lãnh đạo một đất nước bị tàn phá bởi 14 năm nội chiến.

Bộ Thông tin Syria từ chối bình luận về thông tin trên, nhưng lưu ý rằng, IS là “mối đe dọa thực sự đối với an ninh Syria và khu vực”.

Hôm 8/11, ông al-Sharaa có chuyến thăm Mỹ và dự kiến gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11 (giờ địa phương).