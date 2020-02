Thấy gì từ tổn thương lá phổi của người tử vong vì Covid-19 ở TQ?

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 11:30 AM (GMT+7)

Kết quả sinh thiết phổi của một người đàn ông tử vong vì nhiễm virus Corona ở Trung Quốc cho thấy người đàn ông này bị tổn thương phổi nặng, gợi nhớ đến hai đợt bùng phát liên quan đến virus Corona trước đó là SARS và MERS.

Tổn thương của người nhiễm Covid-19 giống với tổn thương ở người nhiễm SARS và MERS. Ảnh minh họa.

Theo Fox News, nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí khoa học The Lancet, cung cấp góc nhìn mới về trường hợp một bệnh nhân tử vong do virus Corona ở Trung Quốc.

Bệnh nhân này qua đời hôm 27.1, sau khi phát bệnh khoảng 2 tuần. Trong quãng thời gian này, người bệnh ngày càng cảm thấy khó thở. Các bác sĩ đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm thuốc khác sinh, thuốc kháng virus HIV và một số loại thuốc khác.

Người này cũng được tiêm một loại steroid để điều trị viêm phổi và khó thở, dẫn đến thiếu oxy trong máu. Người đàn ông từng đến Vũ Hán, Trung Quốc – nơi dịch bệnh bùng phát, từ ngày 8-12.1. Người đàn ông bị sốt và ho khan kể từ ngày 14.1.

Trong quá trình điều trị, người đàn ông này đã hạ sốt, nhưng vẫn khó thở và nồng độ oxy trong máu giảm mạnh ở những ngày cuối cùng. Tim bệnh nhân này ngừng đập do hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS). Hội chứng xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong phế nang, các túi khí đàn hồi nhỏ có nhiệm vụ đưa oxy vào máu và lọc khí CO2.

“Các đặc điểm bệnh lý của người bệnh nhiễm COVID-19 rất giống với người nhiễm SARS và MERS. Ngoài ra, mẫu sinh thiết gan cho thấy tổn thương do virus Corona mới, hoặc cũng có thể do dùng thuốc điều trị”, nghiên cứu viết trên tạp chí The Lancet.

Nghiên cứu mới cho thấy góc nhìn khác về việc virus tấn công lá phổi bệnh nhân và phổi bị tổn thương trực tiếp dẫn đến cái chết.

Cuối năm 2002, một chủng của virus Corona gọi là SARS bùng phát ở phía nam Trung Quốc. SARS lan tới nhiều quốc gia khác, khiến 8.000 người nhiễm bệnh và 774 người chết. Virus biến mất sau khi các quốc gia đề ra phương án đối phó.

Năm 2012, một chủng của virus Corona gọi là MERS bùng phát từ Ả Rập Saudi. Đến nay, vẫn còn một số ít người nhiễm bệnh hàng năm. Tổng số ca nhiễm MERS vào khoảng 2.500 và 850 người chết.

Virus SARS và MERS đều có nguồn gốc từ động vật và virus Corona mới nhiều khả năng cũng như vậy. Tỉ lệ tử vong của người nhiễm virus Corona vào khoảng 2%, thấp hơn mức 10% của người nhiễm virus SARS.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/thay-gi-tu-ton-thuong-la-phoi-cua-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-o-tq-1060185.html