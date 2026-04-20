Thành phố cảng chiến lược Nga lại bốc cháy: Ukraine tung đòn oanh tạc dữ dội liên tiếp, Moscow "trở tay không kịp"

Một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại cảng biển Tuapse, Nga, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Nguồn: Các kênh Telegram Nga/Euromaidanpress

Thành phố Tuapse thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm 19/4. Thống đốc địa phương Veniamin Kondratyev xác nhận, vụ tấn công đã gây thương vong và làm bùng phát hỏa hoạn tại cảng biển, theo Euromaidanpress.

Theo ông Kondratyev, một người đã thiệt mạng và một người khác bị thương tại khu vực cảng do ảnh hưởng của cuộc tấn công.

"Tuapse lại hứng chịu một cuộc tấn công UAV quy mô lớn. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cảng biển", Thống đốc Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết trên Telegram.

Mảnh vỡ UAV cũng gây hư hại cửa kính tại nhiều công trình trên toàn thành phố, bao gồm trường tiểu học, nhà trẻ, bảo tàng, nhà thờ, khu chung cư và cả đường ống dẫn khí.

Các đoạn video ghi lại đám cháy quy mô lớn tại Tuapse lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều nguồn cho rằng vụ việc liên quan đến một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu địa phương. Nhà máy lọc dầu Tuapse được tích hợp với cảng biển, tạo thành một tổ hợp sản xuất thống nhất.

Kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra, chiến dịch UAV của Ukraine liên tục nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Những đòn tấn công vào kho nhiên liệu đã làm suy giảm nguồn dự trữ, gây áp lực lên chuỗi hậu cần quân sự của Nga ở mặt trận phía Nam. Mỗi hệ thống phòng không bị phá hủy cũng khiến các mục tiêu còn lại dễ bị tấn công hơn trong các đợt sau.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 Tuapse bị tấn công chỉ trong vòng vài ngày. Cuộc tấn công trước đó diễn ra vào ngày 16/4, và đến ngày 19/4 lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy liên quan, với hơn 150 nhân sự và 49 phương tiện được huy động.

Tàu đổ bộ và radar Nga tại Crimea cũng bị tấn công

Trong đêm 19/4, đơn vị đặc nhiệm “Prymary” (tạm dịch: “Những bóng ma”) thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cũng tấn công hai tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga tại khu vực Crimea gồm Yamal và Nikolay Filchenkov.

Theo phía Ukraine, vào thời điểm bị tấn công, các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang neo đậu tại vịnh Sevastopol.

Tàu Yamal được đóng năm 1988, dài 112,5 mét, có khả năng chở tới 500 tấn hàng hóa, bao gồm xe bọc thép và binh lính, với giá trị ước tính hơn 80 triệu USD. Trong khi đó, tàu Nikolay Filchenkov được đóng năm 1975, có tải trọng tới 1.000 tấn, đủ sức vận chuyển hàng chục phương tiện bọc thép cùng lực lượng đổ bộ quy mô lớn, với giá trị hơn 70 triệu USD.

Cơ quan tình báo Ukraine cho biết cả hai tàu này từng được Nga sử dụng trong chiến sự và hiện đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ngoài ra, trong cùng chiến dịch tại Sevastopol, lực lượng Ukraine cũng phá hủy một hệ thống radar Podlet-K1 của Nga, có giá trị ước tính khoảng 5 triệu USD.

Các diễn biến mới cho thấy cường độ tấn công bằng UAV trong xung đột Nga – Ukraine đang gia tăng, với phạm vi mở rộng từ tiền tuyến đến các cơ sở hậu cần và hạ tầng quan trọng sâu trong lãnh thổ Nga.