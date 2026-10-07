Tên lửa mới của Iran đưa các mục tiêu trên khắp châu Âu vào tầm bắn

Thông tin được người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Akramiya đưa ra, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách tên lửa của nước này, trong bối cảnh xung đột với Mỹ tiếp diễn.

Lực lượng Hải quân Mỹ tại Trung Đông. (Ảnh: CENTCOM)

"Chính quyền Iran đã quyết định tăng tầm bắn của tên lửa do cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ", Akramiya nói. Ông cho biết Iran đã đi đến kết luận rằng việc mở rộng tầm bắn là cần thiết và đã bắt đầu triển khai quyết định này.

Trong nhiều năm, các quan chức Iran khẳng định giới hạn khoảng 2.000 km là một lựa chọn chính sách chứ không phải rào cản về công nghệ. Tehran từng lập luận rằng các quốc gia châu Âu không nằm trong nhóm mục tiêu của chương trình tên lửa Iran.

Kho tên lửa đa dạng của Iran

Iran hiện sở hữu một trong những kho tên lửa đạn đạo lớn và đa dạng nhất thế giới. Nền tảng của lực lượng này bắt đầu được xây dựng từ giữa những năm 1980, khi Iran mua các tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Triều Tiên. Những hệ thống này sau đó được sản xuất theo giấy phép tại Iran.

Đến cuối những năm 1990, Tehran tiếp tục mua tên lửa Hwasong-7 của Triều Tiên nhằm nâng cao năng lực tấn công tầm trung. Việc này giúp Iran đưa các căn cứ Mỹ trong khu vực và nhiều mục tiêu ở Israel vào phạm vi tác chiến của tên lửa đạn đạo.

Washington trong nhiều năm không thể ngăn chặn đáng kể chương trình tên lửa của Iran. Một phần nguyên nhân là Tehran đã xây dựng mạng lưới tên lửa, căn cứ, kho chứa và cơ sở sản xuất nằm sâu dưới lòng đất, đồng thời được gia cố và bảo vệ nghiêm ngặt.

Những cơ sở này được xây dựng trong nhiều thập kỷ với sự hỗ trợ của Triều Tiên. Trong chiến lược quốc phòng của Iran, năng lực tên lửa đạn đạo cùng lực lượng máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp những hạn chế đáng kể của lực lượng quân sự thông thường.

Tầm bắn mới có thể mở rộng phạm vi tấn công

Nếu vượt qua giới hạn khoảng 2.000 km, các tên lửa mới có thể giúp Iran mở rộng khả năng tấn công tới nhiều cơ sở quân sự Mỹ ở châu Âu. Tầm bắn lớn hơn cũng có thể mở ra khả năng nhắm tới các tàu chiến trên biển và những mục tiêu ở xa như căn cứ Diego Garcia, cách Iran khoảng 5.000 km.

Hiện nay, lực lượng tên lửa Iran đã có khả năng vươn tới phần lớn khu vực Đông Âu. Tuy nhiên, những tên lửa có tầm bắn xa hơn sẽ cho phép Tehran hướng tới các mục tiêu có giá trị cao hơn ở Tây Âu.

Khả năng này trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây sức ép lên các căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Trong số đó có căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, một trong những cơ sở quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Phòng không châu Âu đứng trước thách thức mới

Năng lực phòng không của nhiều quốc gia châu Âu được cho là đã suy giảm đáng kể, một phần do các hệ thống và tên lửa phòng không được chuyển giao để hỗ trợ Ukraine, trong khi Mỹ cũng phải ưu tiên một phần năng lực phòng không để bảo vệ các cơ sở tại Trung Đông.

Trong thời gian qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran liên tục điều chỉnh cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhằm khai thác những điểm yếu của hệ thống phòng không Mỹ. Tehran cũng đưa vào sử dụng một số loại vũ khí được mô tả là tiên tiến và trước đây chưa từng xuất hiện trên chiến trường.

Đáng chú ý trong số này là Fattah-2, được giới thiệu với một phương tiện lượn siêu thanh có khả năng khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Cuối tháng 3, tờ Haaretz của Israel dẫn đánh giá cho rằng khoảng 80% tên lửa Iran phóng vào các mục tiêu của Israel đã đánh trúng mục tiêu. Nếu tỷ lệ này phản ánh đúng hiệu quả tác chiến của lực lượng tên lửa Iran, các mục tiêu ở châu Âu được bảo vệ kém hơn có thể đứng trước nguy cơ dễ bị tổn thương hơn.