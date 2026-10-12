Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tuyên bố cực rắn giữa lúc Mỹ nhắm đến 350.000 binh sĩ Tehran

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh Fars News Agency/Handout/Anadolu/Getty Images

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 8/10, ông Khamenei ca ngợi lực lượng cảnh sát Iran vì đã kiên cường thực hiện nhiệm vụ bất chấp các cuộc tấn công được tiến hành hồi tháng 2 trong khuôn khổ các chiến dịch mang tên Epic Fury và Roaring Lion.

“Những nỗ lực tuyệt vọng và các cuộc tấn công ác ý của Mỹ - Israel nhằm vào các trụ cột của trật tự xã hội và an ninh, với quy mô chưa từng có trong lịch sử, không khiến những cán bộ, chiến sĩ dũng cảm của lực lượng cảnh sát chùn bước dù chỉ một chút trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, ông Khamenei viết.

Lãnh tụ tối cao Iran đặc biệt đề cao Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran, còn gọi là FARAJA, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào cơ quan chịu trách nhiệm duy trì trật tự trong nước.

Theo ông Khamenei, việc đối phương liên tục tấn công lực lượng cảnh sát ở mọi cấp độ, từ bộ phận chỉ huy cao nhất đến các đơn vị trực tiếp ở tuyến đầu, càng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của cơ quan này.

FARAJA do Chuẩn tướng Ahmadreza Radan chỉ huy, có nhiệm vụ duy trì trật tự công cộng, thực thi pháp luật và ứng phó với tình trạng bất ổn dân sự. Theo tổ chức Iran Human Rights Monitor, lực lượng này ngày càng trở thành một bộ máy an ninh nội địa có ảnh hưởng lớn, tham gia trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ, giám sát hoạt động chính trị và thực thi những quy định mang tính ý thức hệ của chính quyền.

Tướng Radan cũng nằm trong danh sách bị Mỹ áp đặt trừng phạt vì vai trò liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền. Tháng 9/2010, Bộ Tài chính Mỹ đưa ông vào danh sách trừng phạt, cáo buộc ông chịu trách nhiệm về các vụ đánh đập, giết người và bắt giữ tùy tiện những người biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi tại Iran năm 2009.

Ngày 8/10, ông Khamenei kêu gọi tăng cường năng lực cho FARAJA thông qua việc bổ sung nhân sự, trang thiết bị và công nghệ, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích dữ liệu.

Mỹ công bố tài liệu nhận diện lực lượng quân đội Iran

Những tuyên bố của ông Khamenei được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Chuyển đổi của Lục quân Mỹ mới đây công bố tài liệu hướng dẫn nhận diện mối đe dọa mang tên “Know the Threat” (Nhận diện mối đe dọa). Tài liệu được trang Defense News đề cập ngày 9/10.

Cẩm nang cung cấp hình ảnh một binh sĩ đặc nhiệm Iran, đồng thời liệt kê những loại vũ khí mà binh sĩ Mỹ có thể chạm trán trên chiến trường, bao gồm súng trường AKM, súng trường Masaf-2 do Iran sản xuất, súng trường G3 thiết kế tại Đức, súng máy MG3 và súng phóng lựu chống tăng RPG-7.

Tài liệu tập trung vào Artesh, lực lượng quân đội chính quy của Iran, vốn hoạt động độc lập với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij trực thuộc.

Artesh gồm bốn quân chủng chính: lục quân, hải quân, không quân và lực lượng phòng không.

Theo đánh giá hồi tháng 6 của Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem (JISS), lục quân Iran có khoảng 350.000 quân nhân, trong đó có 220.000 quân nghĩa vụ.

Báo cáo nhận định Artesh đã chịu tổn thất nghiêm trọng ở các thành phần không quân, hải quân và phòng không trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự Mỹ - Israel. Tuy nhiên, lực lượng lục quân về cơ bản vẫn duy trì được cơ cấu tổ chức do chưa xảy ra một cuộc tiến công trên bộ.

Artesh hiện do Thiếu tướng Amir Hatami chỉ huy. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Iran và tiếp quản vị trí này vào tháng 6/2025.

Ngày 6/10, ông Hatami cũng đưa ra cảnh báo, cho rằng các đối thủ của Iran đang rơi vào tình trạng “hoang mang chưa từng có tiền lệ” vì không thể ngăn chặn hoạt động sản xuất quân sự của nước này trong cuộc xung đột.

Vị tướng khẳng định các dây chuyền sản xuất quốc phòng của Iran vẫn tiếp tục vận hành bất chấp những đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Năng lực quân sự Iran phục hồi đến đâu?

Hệ thống an ninh và quân sự Iran gồm ba trụ cột chính: Artesh chịu trách nhiệm chủ yếu về phòng thủ lãnh thổ theo phương thức thông thường; IRGC có nhiệm vụ bảo vệ Cộng hòa Hồi giáo và mở rộng sức mạnh quân sự của Tehran; trong khi FARAJA phụ trách thực thi pháp luật và an ninh nội địa.

Mức độ phục hồi năng lực quân sự của Iran hiện vẫn chưa được xác định rõ. Đánh giá của JISS hồi tháng 6 cho rằng các lực lượng không quân, hải quân và phòng không thông thường của nước này đã chịu thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 tuyên bố Washington sẽ không nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, viện dẫn những cuộc thảo luận mà ông mô tả là “mang tính xây dựng” giữa hai nước.

Những diễn biến trên cho thấy, dù các đòn tấn công đã gây tổn thất đáng kể cho một số thành phần quân sự Iran, Tehran vẫn khẳng định bộ máy an ninh trong nước và hoạt động sản xuất quốc phòng tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, quy mô thực tế của năng lực chiến đấu còn lại cũng như khả năng khôi phục sức mạnh quân sự của Iran vẫn là những vấn đề chưa có đánh giá đầy đủ.