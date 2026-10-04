Ông Trump: Iran "gần như từ bỏ" kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chính sách của Mỹ với Iran. Ông Trump cũng đề cập diễn biến giá dầu, cho rằng giá dầu hiện đã giảm sau khi tăng cao kể từ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh chụp từ vệ tinh.

"Hiện giá dầu thấp hơn, thậm chí thấp hơn cả thời chính quyền Biden – những người đã không làm gì để ngăn chặn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để tới Ohio dự một cuộc mít tinh.

"Iran gần như đã từ bỏ mọi kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân", ông nói thêm.

Iran từ lâu bác bỏ cáo buộc của Mỹ và Israel về việc nước này tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tái khẳng định lập trường này trong chuyến thăm New York hồi tháng trước để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Pezeshkian cho biết, Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân vì điều này bị cấm theo các quy định tôn giáo của Iran. Ông cũng đề xuất pha loãng lượng uranium đã làm giàu của nước này dưới sự giám sát và xác minh của quốc tế.

Tuy nhiên, Tehran vẫn khẳng định quyền duy trì chương trình hạt nhân dân sự vì mục đích hòa bình và không chấp nhận những thay đổi mang tính cấu trúc đối với chương trình này nếu Mỹ chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy vấn đề hạt nhân vẫn là một trong những điểm trọng tâm trong bất đồng giữa Washington và Tehran, trong khi hai bên chưa đạt được thỏa thuận về các điều kiện liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.