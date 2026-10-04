Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh RIA

“Thứ nhất, những nỗ lực ngoại giao của chúng tôi đã được giới lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran đánh giá cao. Điều này thực sự cần thiết – cả những tuyên bố chính trị và, trong một số trường hợp, việc trực tiếp ngăn chặn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm hợp pháp hóa các cuộc tấn công của cộng đồng quốc tế chống lại Iran. Đây chẳng phải là sự hỗ trợ trực tiếp hay sao?”, ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Bằng cách này, ông đã trả lời câu hỏi liệu có những hạn chế nào ngăn cản Moscow đáp trả trực tiếp hơn nữa hành động gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran bằng cách cung cấp các hỗ trợ khác bên cạnh sự ủng hộ chính trị hay không.

"Thứ hai, và điều này cũng cần được nói thẳng thắn để mọi người hiểu rõ, chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược với Iran. Nhưng đó không phải là liên minh quân sự", ông Medvedev nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh này, điều quan trọng là phải nhớ đến những sự kiện đang diễn ra hiện nay tại Liên bang Nga.

"Nga đang trong tình trạng chiến tranh, tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt, đang chiến đấu. Một số lượng lớn binh sĩ của chúng ta đang ở tiền tuyến. Và vũ khí mà chúng ta sản xuất, đương nhiên, chủ yếu được sử dụng để giành chiến thắng trước kẻ thù", ông Medvedev nói, làm rõ rằng, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh, ông chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát lĩnh vực này, cùng với những vấn đề khác.

Ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, và Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công của riêng mình. Giữa tháng 6, Tehran và Washington đã ký một bản ghi nhớ về việc ngừng bắn, nhưng sau đó lại tiếp tục trao đổi các cuộc tấn công. Cuộc xung đột vẫn chưa được giải quyết.