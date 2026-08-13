Tàu ngầm INS Drakon mới của Israel có gì khiến Iran phải dè chừng?

Israel vừa tiếp nhận tàu ngầm INS Drakon từ Đức, động thái được đánh giá là sẽ giúp củng cố đáng kể năng lực tấn công, trinh sát dưới biển và khả năng răn đe chiến lược của nước này giữa lúc các mối đe dọa an ninh trong khu vực ngày càng gia tăng.

Theo The Algemeiner, tàu ngầm INS Drakon được Tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức bàn giao tại nhà máy đóng tàu ở Kiel vào cuối tháng 7. Đây là tàu thứ 6 thuộc lớp Dolphin và là tàu ngầm thứ ba thuộc biến thể Dolphin II được cải tiến trong biên chế Hải quân Israel.

Việc bàn giao tàu ngầm này vốn dự kiến diễn ra từ năm 2025.

Tàu ngầm mới của Israel gây chú ý với thiết kế khác thường, tháp chỉ huy lớn và những “công nghệ đột phá”. Ảnh: IDF

INS Drakon được đóng riêng cho Hải quân Israel và thuộc lớp tàu ngầm Dolphin sử dụng hệ thống động lực không phụ thuộc không khí (AIP). Theo Bộ Quốc phòng Israel, con tàu được trang bị nhiều hệ thống đặc biệt cùng các công nghệ tiên tiến, giúp mở rộng năng lực hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trên nhiều hướng tác chiến.

Tàu có chiều dài hơn 70m, lượng giãn nước trên 2.000 tấn và được cho là tàu ngầm lớn nhất được đóng tại Đức kể từ sau Thế chiến II. Chi phí của INS Drakon ước tính khoảng 634 triệu USD, theo The Algemeiner.

Tên gọi Drakon, có nghĩa là “Rồng”, được lựa chọn nhằm biểu tượng cho sức mạnh và năng lực đặc biệt của con tàu. Trong lễ đặt tên được tổ chức tại Kiel năm 2024, Bộ Quốc phòng Israel cho biết INS Drakon được trang bị những hệ thống đặc biệt, trong đó có các công nghệ mang tính đột phá, giúp mở rộng đáng kể phạm vi năng lực của IDF trên nhiều chiến trường.

“Lớp bảo hiểm” dưới biển

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng INS Drakon sẽ tạo thêm một lớp răn đe và khả năng đáp trả trên biển cho Israel, đặc biệt trong cuộc đối đầu với Iran.

Tiến sĩ Ehud Eilam, chuyên gia an ninh quốc gia Israel và từng là nhà nghiên cứu tại Bộ Quốc phòng Israel, nhận định việc duy trì lực lượng tàu ngầm thường xuyên hoạt động trên biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng sống còn của Israel. Theo ông, trong trường hợp Iran bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khiến IDF, bao gồm cả các năng lực chiến lược, bị tê liệt, ít nhất một số tàu ngầm Israel cần phải đang ở ngoài khơi và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

“Trong kịch bản nghiêm trọng như vậy, những tàu ngầm đang hoạt động trên biển có thể tiến hành đáp trả”, ông Eilam nói. Ông lưu ý các tàu ngầm khác của Israel có thể đang neo đậu tại cảng Haifa vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Nếu cảng và các tàu ngầm tại đây bị tập kích, chúng có thể không còn khả năng hoạt động. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì ít nhất một phần lực lượng tàu ngầm thường xuyên ở ngoài biển.

Theo Ynet, hạm đội tàu ngầm lớp Dolphin cũng đóng vai trò quan trọng trong năng lực đáp trả đòn tấn công thứ hai của Israel. Đây được xem là một thành tố quan trọng trong thế trận răn đe chiến lược của nước này.

Có thể tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran

INS Drakon được bàn giao trong thời điểm Israel ngày càng mở rộng khả năng triển khai sức mạnh quân sự tới những khu vực cách xa lãnh thổ. Ông Eilam cho rằng Israel mua tàu ngầm nhằm phục vụ nhiều mục đích, trong đó có khả năng răn đe và đáp trả trong trường hợp Iran phát triển được vũ khí hạt nhân.

“Israel phải luôn sẵn sàng”, vị chuyên gia an ninh quốc gia Israel nhấn mạnh.

Trong thời gian triển khai, các tàu ngầm Israel thực hiện nhiệm vụ tình báo và trinh sát trên Địa Trung Hải. Tuy nhiên, theo ông Eilam, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm khả năng sẵn sàng ứng phó với những kịch bản được xem là “ngày tận thế”.

Đáng chú ý, kích thước của INS Drakon lớn hơn so với các tàu ngầm khác, có thể mang lại cho Israel thêm nhiều lựa chọn tác chiến. Ông Eilam cho rằng một trong những khả năng là tàu được trang bị tên lửa có tầm bắn xa hơn, đủ sức tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran ngay cả khi tàu ngầm vẫn hoạt động ở Địa Trung Hải.

Nếu khả năng này được triển khai, tàu ngầm Israel sẽ không nhất thiết phải tiến gần Iran. Điều này có ý nghĩa đáng kể về mặt tác chiến, bởi để tiếp cận Iran từ hướng Địa Trung Hải, tàu ngầm có thể phải đi qua kênh đào Suez, một hành trình tiềm ẩn nhiều rủi ro và trong một số tình huống có thể không khả thi. Phương án còn lại là đi vòng qua toàn bộ châu Phi, nhưng hành trình này sẽ mất nhiều thời gian. Như vậy, khả năng triển khai vũ khí tầm xa từ vị trí an toàn hơn có thể giúp Israel nâng cao đáng kể tính linh hoạt của lực lượng tàu ngầm, đồng thời tăng độ tin cậy của năng lực đáp trả trong trường hợp các cơ sở quân sự trên đất liền bị tấn công.

Về phía TKMS, Giám đốc điều hành Oliver Burkhard cho biết chương trình tàu ngầm mới dành cho Israel đang được thực hiện theo kế hoạch.

“Điều đó cũng áp dụng đối với việc bàn giao tàu cuối cùng của loạt trước, bao gồm cả quá trình đưa tàu trở về Israel”, ông Burkhard nói với Ynet Global.

Việc tiếp nhận INS Drakon đánh dấu bước phát triển mới của hạm đội tàu ngầm Israel, đồng thời củng cố một trong những năng lực được nước này coi là công cụ răn đe chiến lược quan trọng trước các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Iran.