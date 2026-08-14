Bà Nguyễn Thị Cát Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch thành phố Đồng Nai

Tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai đã thực hiện quy trình công tác nhân sự, bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc. Kết quả, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã bỏ phiếu tán thành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Cát Tiên (phải)

Với việc kiện toàn nhân sự lần này, bộ máy lãnh đạo UBND TP Đồng Nai hiện gồm Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út và 6 Phó Chủ tịch. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực là ông Nguyễn Kim Long. Các Phó Chủ tịch còn lại là ông Lê Trường Sơn; ông Nguyễn Tuấn Anh; ông Hồ Văn Hà; bà Nguyễn Thị Hoàng; bà Nguyễn Thị Cát Tiên.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, sinh năm 1973, quê quán tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Lộc; đồng thời là đại biểu HĐND TP. Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đồng Nai khóa I đã xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.