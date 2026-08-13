Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời ông Hossein Taeb, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của Iran, ngày 13/8 tuyên bố eo biển Hormuz “nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Iran”.

Iran phản bác ông Trump, tuyên bố vẫn kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng Mỹ đang “kiểm soát hoàn toàn” tuyến hàng hải chiến lược này. “Họ (Iran) không kiểm soát (eo biển Hormuz). Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát khu vực này. Đến một lúc nào đó, họ (Iran) có thể sẽ hành động, và khi ấy họ sẽ bị xóa sổ”, ông Trump nói với các phóng viên tại căn cứ không quân Andrews gần Washington hôm 11/8.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu nước này tìm cách thay đổi hiện trạng theo bất kỳ cách nào.

Đáp lại phát biểu trên, ông Taeb nhấn mạnh, Mỹ đã tìm cách làm suy giảm vị thế của Iran trong khu vực bằng cách phát động một cuộc chiến mới tại eo biển Hormuz, nhưng một lần nữa thất bại, dù Mỹ cho rằng Iran không có không quân và hải quân đủ mạnh.

“Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Taeb nói, đồng thời khẳng định Iran vẫn đang duy trì hoạt động tại khu vực này một cách an toàn.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab, đồng thời là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Eo biển này có vị trí đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của các nước vùng Vịnh, trong đó có Iran. Vì vậy, bất kỳ căng thẳng nào ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại Hormuz đều có thể tác động đến nguồn cung năng lượng và thị trường dầu mỏ toàn cầu.