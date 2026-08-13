Ông Putin tung tối hậu thư sắc lạnh tới châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Kremlin.ru

Phát biểu hôm 12/8 trong chuyến thị sát giai đoạn cuối cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương tại thành phố Yuzhno-Sakhalinsk thuộc vùng Sakhalin, Viễn Đông Nga, ông Putin cho biết Moscow sẽ buộc phải hành động nếu các kế hoạch tịch thu tàu Nga của một số quốc gia châu Âu được triển khai trên thực tế.

“Nếu điều này bắt đầu được thực hiện trên thực tế, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả tương xứng”, ông Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow đã nhận thấy chính quyền tại một số nước EU tìm cách hạn chế hoạt động của các tàu thương mại Nga, mà ông cho là vi phạm luật hàng hải quốc tế.

Ông Putin cho biết các quốc gia này thậm chí đã xem xét phương án tịch thu tàu và bán tài sản trên tàu. Tổng thống Nga gọi đây là việc chiếm đoạt tài sản mà Moscow cho rằng “họ đã lấy cắp của chúng tôi”.

“Điều này, tất nhiên, không khác gì cướp biển và cướp bóc”, ông Putin nói.

Đáng chú ý, ông cảnh báo Nga không nhất thiết phải đáp trả tại chính khu vực nơi tàu Nga bị tịch thu.

“Phản ứng có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào chúng tôi cho là cần thiết và phù hợp, ở bất cứ đâu”, ông Putin tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Thái Bình Dương cũng có thể nằm trong phạm vi phản ứng của Moscow.

Nga cảnh báo trong lúc châu Âu siết “hạm đội bóng tối”

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang gia tăng các biện pháp nhằm vào cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga - nhóm tàu bị cáo buộc giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

EU và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng trăm tàu, trong khi giới chức châu Âu ngày càng tăng cường các hoạt động kiểm tra, lên tàu, tạm giữ và thậm chí xem xét tịch thu những tàu bị nghi có liên quan.

Đầu tháng này, một phái bộ hải quân của EU đã lên kiểm tra một tàu chở dầu có liên hệ với Nga tại Địa Trung Hải. Động thái này cho thấy hoạt động thực thi các biện pháp trừng phạt trên biển đang ngày càng quyết liệt, trong khi Moscow nhiều lần phản đối, cho rằng những hành động như vậy là trái pháp luật.

Phát biểu mới nhất của ông Putin vì thế làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu trên biển giữa Nga và các nước châu Âu, đặc biệt nếu các biện pháp tịch thu tàu Nga được triển khai rộng rãi.