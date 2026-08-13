Iran để ngỏ khả năng kéo dài xung đột đến khi ông Trump mãn nhiệm

Trong cuộc phỏng vấn với đài PBS hôm 11/8, Chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Naqdi cho biết: "Chúng tôi cần đạt được khả năng răn đe để kẻ thù không bao giờ dám tấn công, nhờ đó chúng tôi có thể sống trong an toàn. Một cách là kéo dài cuộc xung đột này cho đến nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ và gây tiêu hao lực lượng đối phương. Như vậy, nếu có ai khác muốn tấn công Iran, họ sẽ hiểu rằng hành động đó phải trả giá đắt”.

Ông Mohammad Reza Naqdi. Ảnh: PBS

Theo hãng tin CNN, ông Naqdi từng giữ chức Phó tư lệnh phụ trách điều phối của IRGC từ năm 2019 - 2025, một vị trí cấp cao tại bộ chỉ huy chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ lực lượng. Hiện tại, ông Naqdi là cố vấn cấp cao cho Tư lệnh IRGC. Dù vị trí này ít quyền chỉ huy trực tiếp hơn, nhưng nhiều khả năng vẫn cho phép ông tiếp cận giới lãnh đạo cao nhất của IRGC.

Khi được hỏi liệu ông có tin Iran đang kiểm soát cuộc xung đột hay không, ông Naqdi khẳng định: "Chắc chắn rồi, chiến thắng đang thuộc về chúng tôi".

Ông Naqdi cho rằng Washington đang tiến hành một "cuộc chiến không có chiến lược" vì "cứ 2 hoặc 3 ngày, họ lại công bố một mục tiêu mới", bao gồm cả việc tấn công, chiếm đóng đảo Kharg và mở lại eo biển Hormuz.

"Cuộc xung đột càng kéo dài, chúng tôi càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trước đây, chúng tôi chưa từng chứng kiến ​​một cuộc chiến thực sự để đúc kết kinh nghiệm thực tế về cách đối đầu với Mỹ. Trong 5 tháng qua, chúng tôi đã học được cách làm điều đó. Chúng tôi cũng nhận thấy quân đội Mỹ yếu hơn so với những gì chúng tôi từng hình dung”, ông Naqdi bày tỏ.

Vị cố vấn này cũng đề cập đến việc Iran tập kích các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, với lý do nếu tàu bè di chuyển qua khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Iran, "có thể chúng đang vận chuyển nhu yếu phẩm cho kẻ thù".

Về vấn đề tên lửa, ông Naqdi cho biết Iran sản xuất số lượng vũ khí này nhiều hơn mức tiêu hao hàng ngày.

"Nếu có ngày Iran cạn kiệt tên lửa, đó chính là lúc chúng tôi trở nên nguy hiểm hơn đối với Mỹ. Bởi lẽ Mỹ có hàng nghìn lợi ích kinh tế trên khắp thế giới và tất cả đều có thể dễ dàng bị phá hủy", ông Naqdi nói.

Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu trên của cố vấn IRGC.