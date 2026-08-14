Giận chồng, người phụ nữ để dép, giấy 'nhờ vớt xác' trên cầu rồi bế con đi chơi

Ngày 14/8, ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), xác nhận lực lượng chức năng vừa phối hợp với gia đình tìm kiếm một phụ nữ cùng con nhỏ sau khi phát hiện đôi dép và mảnh giấy để lại trên cầu.

Trước đó, tối 13/8, người dân phát hiện trên cầu Phong Hồ, phường Điện Bàn Đông, một đôi dép cùng mảnh giấy ghi tên tuổi, số điện thoại và nhờ mọi người gọi cho người chồng “đến vớt xác 2 mẹ con”.

Nghi hai mẹ con gặp chuyện chẳng lành, người dân lập tức báo cơ quan chức năng, đồng thời chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Tờ giấy ghi số điện thoại, nhờ gọi chồng “đến vớt xác 2 mẹ con”. Ảnh: A.V

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn Đông cùng các lực lượng liên quan đến hiện trường xác minh, liên hệ với gia đình. Người dân địa phương cũng tham gia tìm kiếm khu vực dưới cầu.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, chính quyền địa phương và gia đình liên lạc được với người phụ nữ có tên trong mảnh giấy.

Người này cho biết do giận chồng nên để lại đôi dép và mảnh giấy trên cầu nhằm dọa chồng, sau đó bồng con đi chơi. Hai mẹ con vẫn an toàn.

Thông tin về vụ người phụ nữ để lại dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nguyễn Thanh Vỹ, việc tìm thấy hai mẹ con an toàn khiến mọi người thở phào vì không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, hành động của người phụ nữ đã khiến chính quyền và người dân phải huy động lực lượng tìm kiếm. Công an phường sẽ mời người phụ nữ lên làm việc, nhắc nhở để tránh tái diễn sự việc tương tự.