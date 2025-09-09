Venezuela tăng quân tới vùng ven biển trước sức ép từ Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp với bộ chỉ huy quân sự cấp cao tại thủ đô Caracas vào ngày 5/9/2025. Ảnh: AFP.

Trong tuyên bố liên quan việc triển khai quân, Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định đây là quyết định độc lập, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, chứ không phải do sức ép từ Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino tuyên bố trong một video đăng trên mạng xã hội: “Không ai sẽ làm thay chúng ta. Không ai được phép đặt chân lên mảnh đất này để làm công việc vốn thuộc trách nhiệm của chúng ta”.

Khác với trước đây khi Venezuela chủ yếu chỉ phản đối lời cáo buộc từ Mỹ, lần này ông Maduro triển khai khoảng 25.000 binh sĩ tới các khu vực ven biển và biên giới, gấp đôi con số 10.000 lính hiện đang đồn trú ở biên giới Colombia.

Các địa điểm tăng cường quân sự được cho là những tuyến đường chính của hoạt động buôn bán ma túy, bao gồm đảo Nueva Esparta và các bang Sucre, Delta Amacuro.

Giới quan sát cho rằng sự thay đổi này nhằm chứng minh Venezuela đủ khả năng tự kiểm soát lãnh thổ, không cần đến sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil Pinto, bày tỏ phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ ở Caribe. Ông Gil Pinto cảm ơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền Venezuela.

Ông Araghchi nói: “Đe dọa sử dụng vũ lực đối với các quốc gia độc lập là sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh quốc tế”.

Theo tờ Newsweek, việc Venezuela tăng quân tới vùng ven biển dự kiến sẽ khiến căng thẳng với Mỹ gia tăng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang cân nhắc các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào các mục tiêu bị nghi là liên quan tới ma túy ở Venezuela.