Tổng thống Venezuela nêu "mục đích thực sự" của Mỹ khi leo thang căng thẳng

Sự kiện: Căng thẳng Mỹ – Venezuela
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ tìm cách kiểm soát dầu mỏ, khí đốt và vàng của quốc gia Nam Mỹ, bác bỏ lý do Washington đưa ra về việc triển khai quân sự ở vùng biển Caribe.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Anadolu Agency.

“Người Mỹ đến đây không phải vì chống ma túy. Thứ họ muốn là dầu mỏ”, ông Maduro nói trong cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa, theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.

“Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đứng thứ 4 về khí đốt – nằm ngay tại vùng Caribe, nơi họ đang tập trung hạm đội. Ngoài ra, Venezuela còn có thể sở hữu trữ lượng vàng lớn nhất toàn cầu”, ông Maduro nhấn mạnh.

Những cáo buộc này được ông Maduro đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Caracas và Washington leo thang. Mỹ đã triển khai ít nhất 7 tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân, 10 tiêm kích F-35 cùng 5.000 quân nhân với lý do chống ma túy. Các lực lượng này hiện đang có mặt ở ngoài khơi Venezuela.

“Mỹ đang đóng vai trò nguy hiểm với khu vực, và cả với chính họ”, ông Maduro nói trong cuộc phỏng vấn. “Họ dựng những câu chuyện kiểu Hollywood, trong đó chúng tôi là kẻ xấu còn họ là người tốt. Nhưng mục tiêu thật sự là dùng sức ép quân sự để kiểm soát lợi ích và thể hiện sự bá quyền”.

Ông Maduro còn cáo buộc Mỹ có “kế hoạch chiến tranh” nhằm áp đặt quyền thống trị toàn cầu – điều ông gọi là “bất khả thi”. Tổng thống Venezuela còn khẳng định Mỹ mới là “trung tâm của buôn bán ma túy thế giới”, trong đó các băng nhóm thực sự nằm bên trong nước Mỹ.

Để đối phó các thách thức từ Mỹ, quân đội Venezuela đã điều động tàu chiến, sẵn sàng hàng triệu dân quân tự vệ và triển khai lực lượng đặc biệt tại 5 khu vực ven bờ biển Caribe và Đại Tây Dương.

-10/09/2025 18:52 PM (GMT+7)
