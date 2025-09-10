Mỹ đưa “sát thủ săn ngầm” tới vùng biển Venezuela, thông điệp cứng rắn từ Nhà Trắng

Mỹ đã triển khai một trong những tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của mình tới khu vực nam Caribe, trong khuôn khổ nỗ lực của Nhà Trắng nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu ma túy trong khu vực. Tàu USS Newport News dự kiến sẽ xuất hiện ngoài khơi Venezuela trong những ngày tới, đi cùng một loạt tàu chiến khác của Hải quân Mỹ.

Bên cạnh đó, hai nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima, bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio và tàu đổ bộ USS Fort Lauderdale, đã có mặt tại vùng biển Caribe từ đầu tháng này. Mỹ cũng đã điều ba tàu khu trục USS Gravely, USS Sampson và USS Jason Dunham tới khu vực.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1 đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm triệt phá các băng đảng ma túy. Sắc lệnh nêu rõ: "Hoạt động của các băng đảng đe dọa sự an toàn của người dân Mỹ, an ninh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, cũng như sự ổn định của trật tự quốc tế tại Tây bán cầu. Hoạt động của chúng, cùng với sự hiện diện gần kề và các vụ xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ, đã tạo ra một mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận". Việc triển khai các tàu chiến hải quân là một phần trong chiến lược này, nhằm ngăn chặn các tuyến buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Tàu USS Newport News dự kiến sẽ xuất hiện ngoài khơi Venezuela trong những ngày tới. (Ảnh: Nationalinterest)

USS Newport News và tàu ngầm lớp Los Angeles

USS Newport News (SSN-750) được biên chế năm 1989 và đã phục vụ Hải quân Mỹ từ đó đến nay. Các tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles, chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để đối phó hiệu quả với sự phát triển công nghệ tàu ngầm của Liên Xô. Khi đó, Mỹ cần một nền tảng mới có khả năng bảo vệ tốt hơn các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Kết quả là tàu ngầm lớp Los Angeles được đóng theo ba giai đoạn liên tiếp. USS Newport News thuộc lô Flight II, nhấn mạnh vào việc gia tăng hỏa lực. So với lớp Sturgeon trước đó, tàu lớp Los Angeles có kích thước lớn hơn 50%, đồng thời sở hữu khả năng tàng hình và tốc độ vượt trội khi ra mắt. Các tàu này đặc biệt linh hoạt, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm tác chiến trên mặt nước, tác chiến chống ngầm, rải thủy lôi, trinh sát, triển khai lực lượng đặc nhiệm, thu thập tình báo và yểm trợ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Chạy bằng lò phản ứng nước áp lực General Electric S6G, tàu ngầm lớp Los Angeles có thể di chuyển với tốc độ hơn 25 hải lý/giờ. Tuy nhiên, có tin đồn rằng các tàu chiến đáng gờm này thực tế còn có thể đạt tốc độ cao hơn nhiều.

Như đã đề cập, Mỹ cũng đã điều nhiều tàu chiến khác tới vùng biển Caribe để đối phó với nạn buôn lậu ma túy. Hồi đầu mùa hè, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Gravely đã tham gia một chiến dịch truy quét ma túy lớn tại đây, thu giữ số cocaine trị giá khoảng 14 triệu USD. Trong thông cáo của Hạm đội 2 Hải quân Mỹ, lực lượng này cho biết: "Đội đã phát hiện và thu giữ 19 kiện cocaine, với tổng trọng lượng khoảng 390 kg, trị giá 13,65 triệu USD. Lực lượng hải quân Mỹ được triển khai dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Bắc, với các đội thực thi pháp luật tham gia nhằm thực hiện nhiệm vụ chặn đứng dòng chảy ma túy và các hoạt động phi pháp khác".