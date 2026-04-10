Sự thật sốc trong cuộc chiến Iran: Lính Mỹ kể lại “địa ngục hỗn loạn” trong ngày đẫm máu nhất

Một huấn luyện viên của Lục quân Mỹ hướng dẫn các tân binh quân đội Iraq tại một căn cứ quân sự ở Taji, Iraq ngày 12/4/2015. Ảnh: John Moore/Getty Images.

Chỉ vài giờ sau khi xung đột bùng phát, một máy bay không người lái (UAV) của Iran đã đánh trúng trung tâm điều hành chiến thuật tại cảng Shuaiba (Kuwait), khiến 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Đây là một trong hai vụ tấn công hiếm hoi của Iran gây thương vong trực tiếp cho lực lượng Mỹ, nhưng lại trở thành vụ đẫm máu nhất.

“Gần như không có phòng thủ”

Những lời kể từ các binh sĩ Mỹ sống sót đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại. Một quân nhân bị thương cho biết hệ thống phòng thủ tại căn cứ gần như không tồn tại.

“Thành thật mà nói, tôi sẽ xếp nó vào mức… không có gì cả. Khả năng phòng thủ trước UAV gần như bằng không”, người này nói.

Một binh sĩ khác tiết lộ, trước đó họ đã nhận được thông tin tình báo cho thấy địa điểm này nằm trong danh sách mục tiêu tiềm năng của Iran, nhưng vẫn không có sự chuẩn bị tương xứng.

Trung tâm tác chiến được bao quanh bởi các bức tường chữ T bằng bê tông cốt thép – loại rào chắn từng phổ biến trong chiến tranh Iraq và Afghanistan nhằm giảm thiểu sức nổ từ đạn cối hoặc rocket. Tuy nhiên, cơ sở này lại không được trang bị hệ thống phòng không – yếu tố then chốt trước các mối đe dọa từ UAV hiện đại.

Tranh cãi với tuyên bố từ Lầu Năm Góc

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định quân đội Mỹ sở hữu hệ thống phòng không mạnh và đã đánh chặn phần lớn các mối đe dọa.

Ông thừa nhận có những trường hợp “đạn lọt lưới” – gọi là “bom xuyên” – và vụ tấn công tại Kuwait là một ví dụ, dù cơ sở này theo ông được “phòng thủ kiên cố”.

Ngày 3/3, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tiếp tục bảo vệ quan điểm chính thức, cho rằng mọi biện pháp cần thiết đã được triển khai và cơ sở này đã được gia cố bằng các bức tường cao 1,8 mét.

Tuy nhiên, các binh sĩ trực tiếp có mặt tại hiện trường lại phản bác mạnh mẽ nhận định này.

“Việc nói rằng đây là nơi được phòng thủ vững chắc là không đúng sự thật. Đơn vị của chúng tôi không được chuẩn bị để tự vệ. Đây không phải là một vị trí kiên cố", một quân nhân bị thương nhấn mạnh.

Khoảnh khắc “địa ngục” trong vài giây

Trong một cuộc phỏng vấn với KSTP, Trung sĩ nhất Cory Hicks kể lại khoảnh khắc UAV lao xuống mục tiêu: “Tôi nhìn quanh, mọi thứ chỉ còn khói, lửa và hỗn loạn. Tôi thấy phần mũi của chiếc UAV, và ngay lập tức biết chuyện gì sắp xảy ra. Tôi quay sang phải – và nó phát nổ, phá hủy toàn bộ tòa nhà".

Ở hậu phương, vợ anh – Shanyn Hicks – nhận tin chồng bị thương qua một người đồng đội.

“Tôi gần như quỵ xuống, thở không ra hơi. Tôi biết họ đều ở cùng nhau, nhưng không có thông tin gì. Điều đó thật sự đáng sợ”, cô kể lại.

Sáu quân nhân đã tử vong trong cuộc tấn công và đều thuộc lực lượng dự bị của Bộ chỉ huy Hậu cần 103, bao gồm:

Đại úy Cody A. Khork (35 tuổi), Trung sĩ nhất Noah L. Tietjens (42 tuổi); Trung sĩ nhất Nicole M. Amor (39 tuổi); Trung sĩ Declan J. Coady (20 tuổi); Thiếu tá Jeffrey R. O’Brien (45 tuổi); Chuẩn úy cấp 3 Robert Marzan (54 tuổi).

Vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ Afghanistan 2021

Lầu Năm Góc hiện từ chối bình luận thêm, viện dẫn cuộc điều tra đang diễn ra. Đây được xem là vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất đối với quân đội Mỹ kể từ vụ đánh bom tại Abbey Gate năm 2021 ở Afghanistan.

Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 8/4, đã có 381 binh sĩ Mỹ bị thương trong xung đột, trong đó 344 người đã quay trở lại làm nhiệm vụ. Ba trường hợp được xác định là bị thương nặng.

Ngoài vụ tấn công tại Kuwait, một quân nhân Mỹ khác thiệt mạng do vết thương trong vụ tấn công vào căn cứ không quân Prince Sultan (Ả Rập Saudi), trong khi 6 người tử vong trong một vụ rơi máy bay tiếp dầu KC-135 tại Iraq không liên quan đến chiến đấu.

Ngừng bắn mong manh, căng thẳng chưa hạ nhiệt

Hiện Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, với điều kiện Tehran mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược từng bị phong tỏa khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Dù vậy, khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn được duy trì tại khu vực, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chờ đợi liệu hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột hay không.