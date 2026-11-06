Nga vấp phải phản công của Ukraine trên khắp chiến tuyến

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tại miền bắc Ukraine, quân đội Nga tiếp tục tiến công ở tỉnh Sumy trong hai ngày 3 và 4/11 nhưng không đạt được kết quả đáng kể. Cùng thời điểm, lực lượng Ukraine tổ chức phản công ở khu vực đông bắc Sumy, gây khó khăn cho các hoạt động của Nga.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống phóng loạt tên lửa BM-21 Grad. (Ảnh: Getty Images)

Nguồn tin chuyên theo dõi hoạt động của Cụm lực lượng phía Bắc Nga cho biết Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công hướng về Myropillia trong ngày 4/11. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn không giúp quân đội Nga giành thêm lãnh thổ.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga ở phía đông Sloviansk và Kramatorsk trong hai ngày 3 và 4/11 cũng không đem lại bước tiến được xác nhận. Quân đội Ukraine đáp trả bằng những đợt phản công dọc bờ nam sông Siverskyi Donets và ở phía đông nam Sloviansk, qua đó ngăn các đơn vị Nga tiếp tục tiến sâu vào khu vực.

ISW dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hướng Kostiantynivka-Druzhkivka ghi nhận hoạt động tiến công dữ dội nhất của Nga. Trong hai ngày 3 và 4/11, lực lượng Moscow đã phát động tổng cộng 24 cuộc tấn công tại đây.

Trái lại, cường độ hoạt động quân sự của Nga tại hướng Dobropillia lân cận đã giảm xuống. Đây là khu vực Moscow tập trung các nỗ lực tiến công chủ yếu kể từ ít nhất ngày 1/8/2026. Dù vậy, quân đội Nga vẫn duy trì các cuộc tấn công tại đây trong hai ngày 3 và 4/11, nhưng vấp phải sự kháng cự và phản công của Ukraine, khiến họ không thể mở rộng thêm phạm vi kiểm soát.

Tại miền nam Ukraine, tình hình cũng diễn biến tương tự. Quân đội Nga tiến hành các đợt tấn công theo hướng Huliaipole và khu vực phía tây tỉnh Zaporizhzhia trong cùng thời gian, nhưng không giành được thắng lợi đáng kể nào về lãnh thổ. Lực lượng Ukraine đồng thời tổ chức phản công ở phía nam Orikhiv, tiếp tục gây sức ép lên các đơn vị Nga.

Bên cạnh những diễn biến trên chiến tuyến, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 của Nga, có giá trị ước tính khoảng 15 triệu USD. Chiến dịch diễn ra tại khu vực Slobozhanshchyna phía Bắc, gần biên giới giữa 2 nước.

Theo thông báo của Quân đoàn Không vận số 8 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, hệ thống Pantsir-S1 bị phát hiện và đưa vào tầm ngắm trong một cuộc tuần tra chiến đấu trên không phận do Nga kiểm soát. Phía Ukraine không công bố địa điểm cụ thể diễn ra cuộc tấn công, cũng như không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng để phá hủy tổ hợp phòng không này.