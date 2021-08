Siêu bão mạnh bậc nhất 170 năm sắp đổ bộ Mỹ, mạnh hơn bão từng khiến hơn 1.800 người chết

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 03:00 AM (GMT+7)

Siêu bão Ida với sức gió lên tới 241 km/giờ, dự kiến đổ bộ bang Louisiana, Mỹ vào ngày 29.8 theo giờ địa phương (rạng sáng 30.8, giờ Việt Nam) và là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ ở miền nam nước Mỹ trong 170 năm qua.

Siêu bão Ida nhìn từ vệ tinh.

Với sức gió 241 km/giờ, Ida trở thành siêu bão mạnh cấp 4 sắp đổ bộ bang Louisiana, chỉ kém 11 km/giờ so với thang bão cấp 5, cấp cao nhất ở Mỹ, theo CNN.

Siêu bão đã liên tục gia tăng sức mạnh kể từ khi quét qua Cuba hôm 27.8. Theo CNN, Ida được đánh giá là siêu bão “cực kỳ nguy hiểm” khi đổ bộ vào vùng bờ biển bang Louisiana, vào dịp kỷ niệm 16 năm siêu bão Katrina đổ bộ vào bang này khiến hơn 1.800 người chết.

“Ngày 29.8 là ngày quan trọng trong lịch sử bang”, Collin Arnold, giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa và Ứng phó Khẩn cấp ở New Orleans, thành phố lớn nhất bang Louisiana, nói trên CNN. “Rất nhiều người dân còn nhớ những gì đã xảy ra cách đây 16 năm. Đã đến lúc phải hết sức thận trọng và ở yên tại nơi trú ẩn”.

Người dân Mỹ gấp rút sơ tán tránh siêu bão.

Năm 2005, siêu bão Katrina chỉ mạnh cấp 3 nhưng vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng, tàn phá nhà cửa, gây vỡ đê bao và ngập lụt ở thành phố New Orleans.

Arnold hối thúc người dân tích trữ lương thực và nước uống trong ít nhất 3 ngày. “3 ngày kể từ khi siêu bão đổ bộ là thời điểm rất khó khăn để đội cứu hộ có thể tiếp cận người dân trong khu vực”, Arnold nói.

Thống đốc John Bel Edwards cảnh báo Ida "sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Louisiana kể từ những năm 1850".

"Đây là cơn bão rất lớn", Edwards nói. "Tôi không muốn những người ở sâu trong đất liền lơ là cảnh giác".

Tại New Orleans, người dân Mỹ cố gắng gia cố nhà cửa, đóng các tấm ván lớn trước cửa kính và cửa sổ đề phòng gió giật. Giới chức thành phố New Orleans chưa thể sơ tán bắt buộc cho 390.000 người dân ở vùng nguy hiểm do bão mạnh lên quá nhanh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hai bang Louisiana và Mississippi. Ông Biden nói các nhân viên ứng phó khẩn cấp đã được huy động đến khu vực cùng với thực phẩm, nước và máy phát điện.

