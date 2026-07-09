Siêu bão Bavi có kích thước cực lớn, Trung Quốc khẩn cấp ứng phó

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, lúc 14h ngày 9/7, tâm siêu bão Bavi ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc và 128,9 độ kinh Đông, cách thành phố Cơ Long của Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.030 km về phía Đông Nam.

Reuters cho hay, Bavi được dự báo đi sát phía Bắc Đài Loan (Trung Quốc) trước khi tiến về bờ biển phía Đông Trung Quốc và có khả năng đổ bộ tỉnh Phúc Kiến vào tối 11/7. Dù đã suy yếu so với thời điểm đạt cường độ cực đại trên Tây Thái Bình Dương, bão vẫn duy trì sức gió gần 200 km/h và được đánh giá là một hệ thống thời tiết rất nguy hiểm.

Trạm vũ trụ quốc tế ghi lại hình ảnh siêu bão Bavi. Ảnh: NASA

Hình ảnh vệ tinh từ cơ quan khí tượng Trung Quốc cho thấy vùng mây bão Bavi bao phủ khoảng 940.000 km2, tương đương gần 9 lần diện tích tỉnh Chiết Giang hoặc 850 lần diện tích đất liền của Hong Kong (Trung Quốc).

Trung Quốc đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó, trong bối cảnh nhiều khu vực phía Nam nước này vẫn đang khắc phục hậu quả của mưa lũ nghiêm trọng những ngày qua. Các cơ quan khí tượng cảnh báo Bavi có thể gây gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng tại miền Đông nước này khi tiến gần bờ.

Tại Chiết Giang, nhiều người dân bắt đầu tích trữ lương thực, nước uống và theo dõi sát các bản tin khí tượng. Một số cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng thông tin họ chuẩn bị gia cố cửa sổ, đề phòng gió mạnh gây mất điện hoặc gián đoạn nguồn nước.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), tàu cá tại thị trấn cảng Suao, phía Đông Bắc hòn đảo, đã trở về nơi trú ẩn, trong khi người dân xếp hàng nhận bao cát để gia cố nhà cửa. Một số nông dân tranh thủ thu hoạch trước khi thời tiết xấu đi.