Mỹ chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế trong vụ thử tên lửa

Hình ảnh vụ thử tên lửa mà Trung Quốc thực hiện trên Thái Bình Dương, ngày 6/7.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc không cung cấp đầy đủ thông tin trước vụ thử tên lửa hôm 6/7, trong bối cảnh Bắc Kinh đang “mở rộng kho vũ khí hạt nhân một cách nhanh chóng và thiếu minh bạch”.

“Chúng tôi đã theo dõi vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Trung Quốc ngày 6/7, với điểm rơi ở khu vực nam Thái Bình Dương. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường nhanh chóng và thiếu minh bạch năng lực hạt nhân, điều khiến khu vực hết sức quan ngại”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo South China Morning Post.

“Trung Quốc gửi thông báo tới Mỹ chỉ vài giờ trước khi phóng và không cung cấp đủ thông tin cần thiết, thấp hơn đáng kể so với các tiêu chuẩn mà tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thuộc nhóm P5 đều áp dụng”, người phát ngôn nói.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ chỉ trích của Mỹ, cho rằng đây là cuộc diễn tập quân sự thường lệ, được tiến hành phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

“Trung Quốc đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan về vụ phóng thử tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân. Điều này cho thấy sự cởi mở và minh bạch của quân đội Trung Quốc”, người phát ngôn đại sứ quán nói với South China Morning Post.

Người phát ngôn nhấn mạnh Trung Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ và duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu để bảo đảm an ninh quốc gia.

“Trung Quốc kiên định với chiến lược hạt nhân tự vệ, duy trì năng lực hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân nào”, người phát ngôn khẳng định.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích Bắc Kinh không tham gia cơ chế thông báo trước chính thức về các vụ phóng tên lửa chiến lược.

“Việc phóng các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không tham gia cơ chế thông báo trước là hành động thiếu trách nhiệm. Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh tham gia thảo luận thực chất về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí”, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi vụ phóng là một phần của hoạt động huấn luyện quân sự thường kỳ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.

Theo bản tin của hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tên lửa mang đầu đạn giả được phóng vào trưa ngày 6/7 và rơi xuống khu vực trên Thái Bình Dương như dự định.

Lần gần đây nhất Trung Quốc công khai thừa nhận phóng tên lửa đạn đạo xuống Thái Bình Dương là vào năm 2024, khi nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn giả xuống vùng biển gần lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp. Đây là vụ thử đầu tiên được Bắc Kinh công khai sau hơn 4 thập kỷ.

Vụ phóng mới nhất được coi là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hoàn thiện bộ 3 răn đe hạt nhân, gồm trên bộ, trên không và trên biển.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ cùng các đối tác đang tiến hành cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (Rimpac) trên khắp khu vực.