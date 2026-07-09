Cháy lớn ở nhà máy giày Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo thiệt hại nặng về người

Ngọn lửa bao trùm nhà máy nhiều tầng và khói đen dày đặc bốc lên trời. Ảnh: AP.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng trưa (04:00 GMT) ngày thứ Năm tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, khiến một số người bị mắc kẹt trên mái nhà, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

Trong một chỉ thị được ban hành sau đó vào thứ Năm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực cứu hộ toàn diện và cho biết đám cháy đã "gây thương vong đáng kể", ám chỉ rằng đám cháy có thể đã dẫn đến thiệt hại nặng nề về người.

Ông Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ sau tai nạn, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc càng sớm càng tốt và truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Ông Tập Cận Bình lưu ý, kể từ đầu năm đến nay, nước này đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến an toàn sản xuất. Tất cả các địa phương và bộ ngành phải rút kinh nghiệm, phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an toàn, nâng cao cảnh giác về an toàn sản xuất, điều tra kỹ lưỡng và khắc phục mọi rủi ro cũng như nguy hiểm tiềm ẩn, ngăn ngừa tai nạn nghiêm trọng và bảo vệ hiệu quả tính mạng, tài sản của người dân.

CCTV cho biết đã có 28 người thiệt mạng. Các video do CCTV công bố vào chiều nay cho thấy ngọn lửa bao trùm nhà máy nhiều tầng và khói đen dày đặc bốc lên trời. Một số người, dường như bị mắc kẹt trong đám cháy, có thể được nhìn thấy trên mái nhà khi khói cuộn xoáy xung quanh họ.

Công tác chữa cháy vẫn đang tiếp diễn, mặc dù phần lớn các đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 17h40 (0940 GMT), một quan chức cứu hỏa địa phương nói với CCTV. Các đội cứu hỏa và cứu hộ đã điều động 183 người và 35 phương tiện đến hiện trường.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, đám cháy bắt đầu từ tầng trệt của nhà máy, một quan chức địa phương nói với CCTV. Nguyên liệu sản xuất giày dép được lưu trữ trong tòa nhà rất dễ cháy và có thể khiến ngọn lửa lan nhanh, vị quan chức này cho biết thêm.

Theo CCTV, do các vật liệu và chất kết dính có mặt, mùi tại hiện trường khá nồng nặc, gây kích ứng mắt.

Thành phố Jinjiang, thuộc tỉnh Phúc Kiến ven biển, là một trung tâm sản xuất giày dép và quần áo lớn và thường được gọi là "thủ phủ giày dép" của Trung Quốc.

Theo số liệu chính thức, hàng nghìn công ty trong thành phố đã sản xuất hơn 1,2 tỷ đôi giày vào năm 2024, chiếm 20% sản lượng toàn cầu.