Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 6h sáng 9/7 (theo giờ địa phương), siêu bão Bavi đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Bản đồ hướng đi của siêu bão Bavi do Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản lập

Áp suất trung tâm của bão là 925 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm bão là 50 mét/giây, và tốc độ gió tức thời tối đa là 70 mét/giây. Dự báo, siêu bão Bavi sẽ duy trì cường độ rất mạnh và tiến gần đến quần đảo Sakishima, bao gồm đảo Miyako và đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, kể từ ngay mai (10/7).

Đến thời điểm hiện tại, gió đang mạnh dần lên ở Okinawa, và khu vực quần đảo Sakishima sẽ đón nhận những đợt gió cực mạnh, với tốc độ gió tức thời tối đa dự kiến ​​đạt 50 mét/giây vào ngày 10/7 và 70 mét/giây vào ngày 11/7 - sức gió được xác nhận có thể gây sập nhà cửa và cột đèn. Sóng lớn và biển động dữ dội cũng được dự báo xảy ra ở nhiều nơi, bao gồm Okinawa, Kagoshima.

Cùng với gió giật mạnh, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng dự báo tỉnh Okinawa có thể hứng chịu những trận mưa cực lớn và những đợt sóng cao có thể đạt mức cảnh báo.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp, khiến các chuyên gia đặc biệt lo ngại về khả năng có thể xảy ra “hiểm họa kép thiên nhiên”.

Chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập Văn phòng liên lạc trực thuộc Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đang kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa toàn diện, liên tục theo dõi các bản tin khẩn cấp và nhanh chóng di chuyển đến các tòa nhà kiên cố trước khi gió mạnh lên để đảm bảo an toàn.

Trong một diễn biến mới nhất, các hãng hàng không nội địa lớn của Nhật Bản thông báo, đã có ít nhất 48 chuyến bay bị hủy vào ngày 10/7 do ảnh hưởng của siêu bão Bavi, chủ yếu là các chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa. Các hãng hàng không Nhật Bản cũng đưa ra khuyến báo về những tác động tiềm tàng từ cơn bão, đồng thời kêu gọi hành khách thường xuyên kiểm tra trang web để cập nhật thông tin mới nhất.