Ông Trump: 'Lệnh ngừng bắn với Iran đã hết'

"Đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn với Iran còn hiệu lực hay không. "Tôi cho rằng bản ghi nhớ ký với Iran đã chấm dứt".

Ông Trump dùng ngôn từ gay gắt để chỉ trích giới lãnh đạo Iran, cho rằng Tehran "chơi không đẹp" khi tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, hành động bị cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống cho biết sẽ trao đổi với các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đang tham gia các cuộc tiếp xúc với Iran, nhưng nhấn mạnh việc trở lại bàn đàm phán phụ thuộc vào Tehran. Ông cáo buộc Iran nhiều lần xuyên tạc những nội dung đã được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn mà Washington và Tehran ký ngày 17/6.

"Các bên đều thống nhất rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Nhưng rồi họ nói với báo chí rằng chúng tôi chưa từng đề cập đến vấn đề đó. Có điều gì đó không ổn ở họ", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn "giải quyết dứt điểm vấn đề" thay vì theo đuổi nỗ lực ngoại giao với Iran. "Các bạn biết phải làm gì không? Ung nhọt thì phải được cắt bỏ từ sớm. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề", ông nói.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thỏa thuận mà ông Trump theo đuổi với Iran gần như đã sụp đổ, theo CNN. Tuyên bố được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo họ đã phóng tên lửa tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ ở Bahrain và Kuwait, nhằm đáp trả cuộc không kích của Mỹ vào miền nam Iran.

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó cho biết đã tiến hành đợt tập kích bằng vũ khí dẫn đường chính xác, đánh trúng hơn 80 mục tiêu ở Iran, gồm hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, đài radar ven biển, tổ hợp tên lửa chống hạm, cùng hơn 60 xuồng cao tốc của IRGC tại các khu vực trong và gần eo biển Hormuz.

Nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Qeshm và Sirik. Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB) cáo buộc lực lượng Mỹ "chủ yếu nhắm mục tiêu vào khu vực dân sự".

Theo CENTCOM, đây là "phản ứng tức thời đối với các vụ tấn công mới nhất của Iran nhắm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz". Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo 3 tàu hàng bị tấn công gần bờ biển Oman ngày 7/7, khi chúng đi qua eo biển Hormuz. Trong số này có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar và một siêu tàu dầu Arab Saudi.

Iran chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trước đó cáo buộc Washington vi phạm các điều khoản trong bản ghi nhớ giữa hai nước khi hủy miễn trừ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran và thực hiện đòn không kích, buộc Iran phải đáp trả.

"Tất cả căn cứ Mỹ trong khu vực đều là mục tiêu hợp pháp cho máy bay không người lái của chúng tôi", văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận liên quan đến quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz, tái áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền nam Iran và để Israel tiếp tục hoạt động quân sự tại Lebanon.

"Kỷ nguyên bắt nạt và cưỡng ép đã qua. Điều đó sẽ không mang lại kết quả. Chúng tôi sẽ không khuất phục", ông Qalibaf nhấn mạnh.

Giá dầu thế giới tăng hơn 5% trong ngày 8/7 sau tuyên bố của Tổng thống Trump. Giá dầu Brent tăng 5,3%, lên 78,09 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 5,4%, lên 74,23 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ hôm 6/7 cũng đe dọa sẽ "giải quyết dứt điểm vấn đề Iran" nếu không đạt được thỏa thuận với nước này.

"Chúng ta có thể đánh sập các cây cầu của họ chỉ trong vòng một giờ, có thể phá hủy nguồn cung cấp năng lượng của họ. Bây giờ, họ cũng không còn tiền nữa. Chúng ta đâu có đưa cho họ đồng nào", ông nói.

Tuy nhiên, ông Trump khi đó bày tỏ "vẫn muốn một thỏa thuận hơn, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới 91 triệu người".