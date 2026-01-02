Tổng Tư lệnh Ukraine ra lệnh điều tra đơn vị tháo chạy khỏi vị trí, dâng tài liệu mật cho Nga

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky. Ảnh Kyiv Post.

Theo Kyiv Post, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia 24TV, Đại tướng Oleksandr Syrsky cho biết, vụ đơn vị quân đội tháo chạy khỏi vị trí, dâng tài liệu mật cho Nga xảy ra trong những ngày 24–25/12 tại thị trấn Hulyaipole, tỉnh Zaporizhzhia, là “không thể chấp nhận được” và cần phải được làm rõ trách nhiệm cá nhân cũng như chỉ huy.

Theo ông Syrsky, các binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát và sở chỉ huy dã chiến đã bị quân Nga bất ngờ tấn công trên bộ, khiến lực lượng phòng thủ hoảng loạn và tháo chạy khỏi vị trí, dù trước đó họ vẫn trụ vững trước các đợt pháo kích tầm xa.

Tổng tư lệnh Ukraine xác định đơn vị rút lui là một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 102. Tuy nhiên, phần lớn truyền thông Ukraine lại cho rằng lực lượng này là một bộ phận của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 106. Cả hai đều là các đơn vị bộ binh hạng nhẹ, trang bị hạn chế, đã bị bào mòn nghiêm trọng sau nhiều năm giao tranh liên tục.

Lữ đoàn 102 được thành lập tại tỉnh Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine, trong khi Lữ đoàn 106 xuất thân từ tỉnh Khmelnytskyi, khu vực miền tây – trung của đất nước.

Bỏ lại tài liệu và trang thiết bị nhạy cảm

Theo lời ông Syrsky, dù binh sĩ Ukraine tại khu vực này đã chịu pháo kích rải rác trong một thời gian dài và vẫn giữ được vị trí, nhưng khi quân Nga tiến hành tấn công trên bộ, họ không tổ chức kháng cự mà lập tức rút lui trong hỗn loạn.

Đại tướng Syrsky cho biết, quân Nga đã tiếp cận các vị trí phòng thủ của Ukraine chỉ còn cách khoảng hai dãy nhà trước khi bị phát hiện. Ông trực tiếp cáo buộc chỉ huy tiểu đoàn tại chỗ là thiếu năng lực chỉ huy.

"Một đánh giá pháp lý sẽ được tiến hành đối với hành động và các quyết định của chỉ huy tiểu đoàn này… chúng tôi sẽ làm rõ vì sao ông ta không tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy lữ đoàn là phải giữ vững vị trí", ông Syrsky nhấn mạnh.

Các đoạn video do phía Nga công bố cho thấy tại sở chỉ huy bị chiếm giữ, quân Nga thu được nhiều máy tính xách tay, bản đồ tác chiến, tài liệu nội bộ, điện thoại thông minh chưa khóa, cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác – những dấu hiệu điển hình của một cuộc rút lui vội vàng, không có kế hoạch.

Việc đơn vị Ukraine bỏ vị trí đã tạo điều kiện cho quân Nga tiến sâu vào trung tâm thị trấn Hulyaipole, mang lại một thắng lợi chiến thuật quan trọng cho Moscow tại mặt trận Zaporizhzhia.

Theo các nguồn tin Ukraine, sau đó quân dự bị đã được điều động tới khu vực và lực lượng Nga đang dần bị đẩy lùi. Tuy nhiên, phía Nga lại khẳng định họ gần như đã kiểm soát hoàn toàn Hulyaipole và cho rằng các binh sĩ Ukraine còn lại đang rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.

Tranh cãi trong nội bộ quân đội Ukraine

Đại tướng Oleksandr Syrsky, được đào tạo theo mô hình Liên Xô, nổi tiếng với phong cách chỉ huy cứng rắn. Ông được một bộ phận trong quân đội đánh giá là nhà chiến thuật có đầu óc lạnh trong khủng hoảng, nhưng cũng bị chỉ trích vì không sẵn sàng trao cơ hội cho các chỉ huy trẻ, ít đào tạo chính quy nhưng giàu kinh nghiệm thực chiến.

Một trong những chỉ trích phổ biến nhằm vào ban lãnh đạo cấp cao của quân đội Ukraine là việc triển khai các đơn vị nhỏ, năng lực chiến đấu hạn chế, phòng thủ rời rạc, trong khi nguồn lực hạn chế về binh lực và trang bị lại được ưu tiên cho các đơn vị phản công do những chỉ huy thân cận với ông Syrsky dẫn dắt.

Vụ việc tại Hulyaipole đang làm dấy lên tranh luận gay gắt trong dư luận Ukraine về cách tổ chức phòng thủ, trách nhiệm chỉ huy và nguy cơ biến các đơn vị tuyến đầu thành “vật tế thần” trong bối cảnh chiến sự ngày càng khốc liệt.