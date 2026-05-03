Nhà tù Sơn La: Từ "địa ngục trần gian" đến bản hùng ca bất tử giữa đại ngàn Tây Bắc

Nhà tù Sơn La - dấu tích của một "địa ngục trần gian" tàn khốc

Nhà tù Sơn La được xây dựng từ năm 1908 và trải qua ba lần mở rộng quy mô vào những năm 1930 - 1940, từ một trại giam hàng tỉnh với 500m2 đã biến thành ngục thất cấp quốc gia rộng 2.184m2, gồm 49 phòng giam kiên cố.

Cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp thiết lập bộ máy cai trị tại vùng Tây Bắc, chúng đã chọn đồi Khau Cả (nay thuộc tổ 9, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) làm nơi giam giữ những người yêu nước.

Thực dân Pháp đã biến Nhà tù Sơn La thành "địa ngục trần gian" để giam cầm những chiến sĩ cộng sản yêu nước. Ảnh: Thiên Long

Mục đích tàn độc của thực dân Pháp là mượn chốn "rừng thiêng nước độc", mượn sự khắc nghiệt của thiên nhiên để đày ải, bào mòn thể xác và thủ tiêu ý chí của những chiến sĩ cộng sản. Tường ngục được xây bằng đá lẫn gạch kiên cố, dày từ 40 - 60cm, lợp mái ngói hoặc tôn nhưng tuyệt nhiên không có trần. Mùa hè, những đợt gió Lào tràn về biến các phòng giam thành lò nướng "như thiêu như đốt". Mùa đông, sương muối giá rét lại cắt da, thấu xương, thấu thịt.

Đáng sợ nhất phải kể đến khu xà lim ngầm sâu 3,5m dưới lòng đất với diện tích 110m2. Tại đây, sàn nằm được thiết kế bằng đá láng xi măng lạnh ngắt, kèm hệ thống cùm chân bằng sắt chạy dọc. Kẻ thù còn nhẫn tâm thiết kế những phòng giam đặc biệt mang tên "xà lim nổi". Trong căn phòng chỉ rộng 1,2m2 (dài 1,6m, rộng và cao hơn 1m) với một thùng phân tự hoại không nắp đậy gây ô nhiễm nồng nặc, chúng nhốt tới 4 tù nhân.

Nhà tù Sơn La trở thành "trường học" cách mạng của những chiến sĩ cộng sản. Ảnh: Thiên Long

Người bị giam chỉ có thể đứng lom khom, ngồi bó gối hoặc thay nhau nằm co quắp. Mỗi năm, một người tù chỉ được phát độc một bộ quần áo vải thun, một manh chiếu rách và chiếc chăn mỏng manh. Có biết bao người đã kiệt sức và bỏ mạng lại vùng đất dữ này dưới những đòn tra tấn dã man cùng còng tay, xích sắt, bàn kẹp nhọn rợn người.

Biến ngục tối thành "Trường học cách mạng"

Thế nhưng, thực dân Pháp đã lầm. Gông cùm, xiềng xích và đòn roi có thể hủy hoại thể xác, nhưng không thể bẻ gãy tinh thần thép của những người cộng sản kiên trung.

Từ năm 1930 đến 1945, Nhà tù Sơn La là nơi giam cầm 14 đoàn tù chính trị với 1.013 lượt tù nhân. Rất nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng đã từng bị đày ải nơi đây như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Mai Chí Thọ...

Các hiện vật được lưu giữ tại Nhà tù Sơn La. Ảnh: Thiên Long

Chính trong bóng tối tận cùng của "địa ngục", ngọn lửa cách mạng lại rực cháy hơn bao giờ hết. Tháng 12/1939, trước số lượng đảng viên bị đày lên Sơn La ngày một tăng, một cuộc họp bí mật đã được tổ chức để thành lập Chi bộ lâm thời. Đến tháng 5/1940, Đại hội Chi ủy được triệu tập và đồng chí Tô Hiệu được bầu làm Bí thư.

Sự ra đời của Chi bộ Nhà tù Sơn La là bước ngoặt vĩ đại, biến phòng giam lạnh lẽo thành tổ ấm đồng chí, biến ngục thất thành "trường học cách mạng".

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các chiến sĩ đã bí mật xuất bản tờ báo "Suối Reo" vào tháng 5/1941. Tờ báo trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén, truyền lửa đấu tranh và rèn luyện phẩm chất người tù cộng sản.

Cây đào mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung Tô Hiệu bên vách đá nhà tù vẫn kiêu hãnh vươn lên, nở hoa rực rỡ mỗi độ xuân về. Ảnh: Thiên Long

Không dừng lại ở đó, đầu năm 1943, Chi bộ đã tổ chức thành công hai tổ Thanh niên cứu quốc ở Mường La và Tỉnh lỵ. Đến cuối năm 1943, những cuộc vượt ngục ngoạn mục được tổ chức thành công, đưa cán bộ về xây dựng căn cứ Mường Chanh, tạo tiền đề vững chắc cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

Tháng 7 và tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ban Khởi nghĩa tỉnh Sơn La, nhân dân các châu Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu, Yên Châu và Tỉnh lỵ đã nhất tề đứng lên giành chính quyền. Thắng lợi vang dội ấy có nền tảng từ những hạt giống đỏ được gieo mầm ngay giữa ngục tù Khau Cả.

Hoa đào Tô Hiệu vĩnh cửu và giá trị lịch sử ngàn đời

Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa. Đồi Khau Cả uy nghiêm soi mình bên dòng Nậm La hiền hòa. Cây đào mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung Tô Hiệu bên vách đá nhà tù vẫn kiêu hãnh vươn lên, nở hoa rực rỡ mỗi độ xuân về. Nó trở thành biểu tượng bất diệt cho sức sống, ý chí kiên cường và niềm tin sắt đá vào ngày mai hòa bình.

Với những giá trị lịch sử vô giá, ngày 31/12/2014, Nhà tù Sơn La đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Nhằm bảo tồn và phát huy ý nghĩa của di tích, ngày 5/6/2019, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị Di tích với quy mô 32,3 ha.

Mục tiêu là xây dựng nơi đây thành một công viên lịch sử – văn hóa Khau Cả, kết nối hài hòa với Quảng trường Tây Bắc, đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống và phát triển du lịch sinh thái.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, ngành văn hóa đang tích cực triển khai các hoạt động đón tiếp du khách, tổ chức trải nghiệm giáo dục, đồng thời sưu tầm thêm tư liệu, hiện vật để làm phong phú hơn kho tàng lịch sử của di tích.

Mỗi năm, hàng trăm nghìn lượt khách từ mọi miền Tổ quốc lại tìm về đây. Đứng trước những xà lim ngầm rêu phong, anh Nguyễn Trung Kiên (du khách đến từ Phú Thọ) không giấu được sự xúc động: "Lần đầu tiên đến đây và tận mắt chứng kiến sự tàn ác của thực dân Pháp, tôi thực sự ngưỡng mộ nghị lực trung kiên của các chiến sĩ cộng sản. Dù bị tra tấn dã man, họ vẫn không khuất phục. Nơi đây chính là trường học đạo đức, tư tưởng quý giá cho các thế hệ sau này."

Di tích Nhà tù Sơn La hôm nay không chỉ là một bảo tàng lưu giữ tội ác của thực dân, mà còn là bản hùng ca bất tử về lòng yêu nước. Giữa non ngàn Tây Bắc, câu chuyện về những con người đã lấy máu và nước mắt để viết nên nền độc lập tự do cho Tổ quốc sẽ mãi là lời nhắc nhở thiêng liêng cho thế hệ hôm nay và mai sau: Phải biết trân trọng, gìn giữ và bước tiếp con đường vinh quang mà cha ông ta đã mở lối.