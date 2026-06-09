Rộ tin vị tướng sừng sỏ, quyền lực của Iran bị Israel hạ sát trong cuộc không kích dữ dội vào Tehran

Thiếu tướng Ahmad Vahidi - người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh Iranintl

Theo các nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội, ông Ahmad Vahidi, người đứng đầu lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào thủ đô Tehran.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, giới chức Iran chưa công bố bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông tin này. Israel và Mỹ cũng không đưa ra bình luận hay xác nhận liên quan.

Nhân vật quyền lực trong "vòng tròn thân cận" của Lãnh tụ tối cao Iran

Ông Vahidi được xem là một trong những nhân vật có tiếng nói quan trọng trong việc hoạch định lập trường cứng rắn của Iran đối với Mỹ và Israel.

Nhiều nguồn tin cho rằng ông thuộc nhóm nhỏ các quan chức thường xuyên liên lạc trực tiếp với Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, người được cho là đang ẩn náu sau khi bị thương trong các cuộc không kích của Israel hồi cuối tháng 2.

Chính vì vậy, tin đồn về việc ông Vahidi bị tiêu diệt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát khu vực.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin về cái chết của vị tướng Iran này. Trước đó, nhiều tin đồn tương tự từng lan truyền nhưng sau đó không được chứng minh là đúng sự thật.

Kiến trúc sư của đường lối cứng rắn

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, ông Ahmad Vahidi cùng nhóm thân cận trong IRGC đang nắm giữ vai trò chi phối đáng kể đối với các quyết sách chính trị và quân sự của Iran.

Báo cáo của ISW cho rằng phe của Vahidi đã làm suy giảm ảnh hưởng của các quan chức dân sự và thúc đẩy lập trường cứng rắn, phản đối các nhượng bộ với Mỹ.

Ông cũng thường xuyên được nhắc đến với các phát biểu cứng rắn nhằm vào Israel, trở thành biểu tượng cho đường lối đối đầu của IRGC với Nhà nước Do Thái.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào Iran

Các chuyên gia quân sự nhận định nếu thông tin về cái chết của ông Vahidi là chính xác, đây sẽ là một tổn thất nghiêm trọng đối với bộ máy an ninh Iran.

IRGC hiện là một trong những thiết chế quyền lực nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo, kiểm soát nhiều hoạt động quân sự, tình báo và các chiến dịch khu vực trên khắp Trung Đông.

Tin đồn về việc ông Vahidi bị loại bỏ cũng làm gia tăng các lời kêu gọi từ một số nhóm ủng hộ Israel và chống chính quyền Iran, yêu cầu các nước châu Âu hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các nỗ lực của Mỹ nhằm gây sức ép lên Tehran.