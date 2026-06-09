Mỹ tấn công tàu chở dầu liên quan Iran; Iran cảnh báo mở mặt trận Bab el-Mandab Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo các nguồn tin khu vực, tàu chở dầu vừa bị lực lượng Mỹ tập kích và vô hiệu hóa hôm qua là Marivex, mang cờ Palau. Phương tiện bị tấn công khi đang di chuyển từ vịnh Oman về phía bờ biển Iran, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Tại thời điểm bị tập kích, tàu Marivex không chở theo hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu cũng như các thông tin liên quan khác, chưa được công bố.

Thông tin về việc lực lượng Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tàu liên quan Iran, xuất hiện trong bối cảnh an ninh khu vực đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Israel và Iran trong ngày 8/6 đã có nhiều cuộc giao tranh ác liệt lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực hôm 8/4. Trước đó, những ngày đầu tháng 6, lực lượng Mỹ và Iran cũng liên tiếp có các cuộc đụng độ dữ dội tại vịnh Ba Tư, đẩy thỏa thuận ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề.

Một tàu Iran trên biển (Ảnh: AP)

Phản ứng với động thái của Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tối qua cảnh báo Tehran sẽ biến chiến dịch phong tỏa của hải quân Mỹ với các cảng của Iran, thành một thất bại nữa. Trong thông điệp trên kênh Telegram, ông Qalibaf khẳng định, mục tiêu của Iran là kết thúc chiến tranh và đảm bảo an ninh. Tehran sẽ một lần nữa khiến Washington phải hứng chịu thất bại với âm mưu kiềm tỏa các cảng của Iran.

Đặc biệt, Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Esmail Qaani cảnh báo Iran sẽ thiết lập một vành đai an ninh mới trải rộng từ eo biển Hormuz đến eo Bab el-Mandab và từ vịnh Ba Tư tới biển Hồng Hải (biển Đỏ). Quan chức Iran gọi đây là “mặt trận kháng chiến”, nhấn mạnh rằng lực lượng Houthi ở Yemen sẵn sàng tham gia mặt trận.

Trước đó, trong thời gian xung đột bùng phát cũng như giai đoạn ngừng bắn vừa qua, giới chức Iran và nhóm Houthi nhiều lần đe dọa sẽ mở ra mặt trận mới tại eo Bab el-Mandab, nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang chiến tranh.