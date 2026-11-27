Từ 2027, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương những ngày nào?
Theo quy định mới, từ 1/3/2027, người lao động có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương.
Theo Nguyễn Trang ([Tên nguồn])
Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tu-2027-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-lam-huong-nguyen-luo...Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tu-2027-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-lam-huong-nguyen-luong-nhung-ngay-nao-post1353526.vov-27/11/2026 06:00 AM (GMT+7)
Theo quy định mới, từ 1/3/2027, người lao động có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương.
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