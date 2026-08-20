42 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong vườn dừa ở Đồng Tháp

Ngày 19/8, Đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, cho biết sau gần hai tuần tìm kiếm tại vườn dừa của ông Đỗ Văn Cam, ấp Cả Cái, xã Tân Thành, lực lượng đã phát hiện, quy tập 42 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Khu vực tìm kiếm rộng khoảng 2.500 m2, nhiều lần được đổ đất nâng liếp trồng dừa nên nền đất hiện khá cao. Một số vị trí, bộ đội phải đào sâu hơn 3 m mới phát hiện hài cốt.

Đội K91 đào tìm trong vườn dừa ở biên giới, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trung Thắng

Theo người dân địa phương, khu vườn trước đây là nghĩa trang Cả Cái. Khoảng năm 2000, các phần mộ tại đây được cải táng. Nghi ngờ vẫn còn hài cốt liệt sĩ chưa được di dời, người dân cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Sau khi xác minh, Đội K91 tổ chức tìm kiếm, quy tập tại khu vực này.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như vòng dù, bình tông, bao súng ngắn, lọ thuốc penicillin và dây đeo túi tài liệu. Các di vật được bảo quản để phục vụ thu thập, đối chiếu thông tin, xác định danh tính liệt sĩ.

Đội K91 đã lấy mẫu ADN, đưa các hài cốt về nhà quàn của đơn vị. Lực lượng dự kiến tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm trong những ngày tới.

Bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Trung Thắng

Đợt tìm kiếm nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, được phát động ngày 2/4/2026, triển khai từ 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 mộ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt. Đến ngày 13/8, các lực lượng trên cả nước đã quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ.