Nga - Trung Quốc lên tiếng về hệ thống lá chắn "Vòm Vàng" của ông Trump

Ông Trump giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (ảnh: Reuters)

Hôm 21/5, bình luận về dự án phòng thủ tên lửa Vòm Vàng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, bà Mao Ninh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho rằng, dự án này có thể “hủy hoại sự cân bằng” và “ổn định chiến lược toàn cầu”.

“Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ từ bỏ việc phát triển và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu này càng sớm càng tốt”, bà Mao Ninh nói trong cuộc họp báo.

“Mỹ, khi theo đuổi chính sách ‘nước Mỹ trên hết’, đang bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm an ninh tuyệt đối. Điều này vi phạm nguyên tắc rằng, an ninh của một quốc gia không được phép đánh đổi bằng an ninh của những quốc gia khác”, bà Mao Ninh nói, cáo buộc kế hoạch Vòm Vàng của Mỹ làm tăng nguy cơ “biến không gian thành chiến trường, thúc đẩy chạy đua vũ trang và hủy hoại an ninh quốc tế”.

Bà Mao Ninh cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ việc phát triển hệ thống Vòm Vàng để tăng cường lòng tin giữa các cường quốc.

Tuyên bố từ phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump (hôm 20/5) công bố dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome).

Hệ thống phòng thủ này dự kiến hoàn thành vào năm 2029, với chi phí 175 tỷ USD và có khả năng đánh chặn được tên lửa phóng từ bên kia bán cầu, thậm chí cả vũ khí phóng từ không gian.

Phát biểu hôm 21/5, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, việc phát triển dự án Vòm Vàng là “vấn đề riêng” của nước Mỹ.

“Đây là vấn đề quyền chủ quyền của Mỹ”, ông Peskov nói.

“Nếu Mỹ cho rằng có mối đe dọa tên lửa, thì tất nhiên họ phải phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa. Đây là điều mà tất cả các quốc gia đều làm”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng nói thêm rằng, dự án Vòm Vàng có thể khiến Nga và Mỹ phải đàm phán lại về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau cuộc điện đàm hôm 19/5 giữa ông Trump với Tổng thống Nga Putin. Sau cuộc điện đàm, ông Trump từ chối áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow và mong muốn Nga – Ukraine sớm đàm phán, chấm dứt xung đột.

Hồi đầu tháng 5, Nga và Trung Quốc từng chỉ trích hệ thống Vòm Vàng của Mỹ có thể “gây bất ổn an ninh” và biến không gian thành “chiến trường”.