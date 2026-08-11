Tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi cất giấu xe, bỏ trốn

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Hòe để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Đỗ Văn Hoè.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 2/8, trên đường liên thôn xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ va chạm giữa ô tô và xe mô tô BKS 88K5-4457 do ông Q.V.C. (SN 1958, trú tại thôn Phân Lân Thượng) điều khiển theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến ông C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng. Sau tai nạn, người điều khiển ô tô không dừng lại giải quyết mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, xác minh. Đến khoảng 17h cùng ngày, cơ quan Công an xác định ô tô BKS 88A-197.28 do Đỗ Văn Hòe điều khiển là phương tiện gây tai nạn.

Tại cơ quan điều tra, Hòe khai nhận do không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường nên dẫn đến tai nạn. Sau khi gây tai nạn, do lo sợ, Hòe lái xe rời hiện trường và tìm cách cất giấu phương tiện.