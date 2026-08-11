Việt Nam và Úc trao đổi ba tuyên bố chung, ký nhiều văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN

Các tuyên bố chung gồm: Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Úc; Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam – Úc; Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Úc.

Các văn kiện hợp tác gồm:

-Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững.

-Bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Biên giới Úc.

-Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng Biên giới, Chính phủ Úc.

-Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Việc làm và Quan hệ lao động Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác về giáo dục nghề nghiệp.

-Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Khối thịnh vượng chung Úc về hợp tác Kinh tế số.

-Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế, Người khuyết tật, Người cao tuổi Khối thịnh vượng chung Úc.

-Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Úc và Chính phủ Việt Nam về vận chuyển hàng không.

Trước đó, các cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp hai nước đã ký các biên bản hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, hai bên đã thông qua 3 tuyên bố chung và ký kết 13 văn kiện hợp tác.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.