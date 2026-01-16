Quyền Tổng thống Venezuela tuyên bố nóng về "thời khắc chính trị mới"

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh Fox News

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền lâm thời trả tự do cho ít nhất 4 công dân Mỹ từng bị giam giữ tại Venezuela - đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận việc phóng thích tù nhân Mỹ kể từ khi ông Maduro bị bắt cóc trong một chiến dịch quân sự của Mỹ hồi đầu tháng này.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi trở thành quyền Tổng thống Venezuela, bà Rodríguez nói với các phóng viên tại Caracas rằng, quá trình phóng thích tù nhân “vẫn chưa kết thúc”, nhấn mạnh nỗ lực trả tự do cho những người bị giam dưới thời ông Maduro vẫn đang tiếp diễn.

Bà Rodríguez quảng bá hình ảnh một “Venezuela đang mở ra một thời khắc chính trị mới, cho phép sự đa dạng về chính trị và tư tưởng”.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho biết số người vẫn còn bị giam giữ rất lớn. Số liệu của tổ chức nhân quyền Venezuela Foro Penal cho biết có thể vẫn còn tới 800 tù nhân, bao gồm các chính trị gia đối lập, binh sĩ và luật sư, đang bị giam giữ.

Bà Rodríguez khẳng định, chính phủ của bà đã trả tự do cho 212 người, song các tổ chức nhân quyền ước tính con số thực tế thấp hơn.

Quyền Tổng thống Venezuela cũng nhấn mạnh rằng, việc phóng thích tù nhân không đồng nghĩa với sự đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ, cũng không phải là kết quả trực tiếp của sức ép từ Mỹ. Trái lại, bà ghi nhận vai trò của ông Maduro rằng, chính ông đã chỉ đạo trả tự do cho 194 tù nhân vào tháng 12.

Theo lời bà Rodríguez, ông Maduro làm điều đó vì “muốn mở ra những không gian cho sự thấu hiểu, chung sống và khoan dung”, trích dẫn.

Dù chưa đưa ra khung tiêu chí cụ thể cho việc lựa chọn ai sẽ được trả tự do, bà Rodríguez cho biết các quyết định sẽ dựa trên việc đánh giá các “tội danh liên quan đến trật tự hiến pháp”, đồng thời cảnh báo rằng “những thông điệp thù hận, không khoan dung và các hành vi bạo lực sẽ không được chấp nhận”.

Việc điều phối cụ thể quá trình phóng thích tù nhân sẽ do Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello phụ trách.

Cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có một “cuộc trao đổi rất tích cực” với bà Rodríguez - cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai bên kể từ khi ông Maduro bị bắt và đưa sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy.