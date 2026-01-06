Nhà Trắng khẳng định Mỹ không liên quan đến các vụ nổ súng tại Venezuela

Các đoạn video ghi lại hỏa lực phòng không và tiếng súng trên bầu trời thủ đô Caracas tối 5/1 (giờ địa phương) trong bối cảnh thành phố đang trong trạng thái bất ổn và lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Ảnh minh họa: Reuters

Một người dân giấu tên cho biết họ nghe thấy tiếng súng gần đại lộ Urdaneta, khu vực gần Phủ Tổng thống Miraflores.

Theo các cuộc trao đổi giữa các nhóm bán vũ trang có liên hệ với chính quyền, các vụ nổ súng xảy ra do sự nhầm lẫn của các lực lượng an ninh khác nhau hoạt động quanh Phủ Tổng thống Miraflores. Có thể nghe thấy trong đoạn ghi âm, một thành viên của một trong những nhóm này đang kêu gọi chi viện và hỗ trợ, sau các “cuộc đối đầu” tại Phủ Tổng thống, đồng thời cho biết “đã có một số phát súng được bắn ra”.

Sau đó, một thành viên khác nói rằng đã xảy ra “hiểu nhầm” và tình trạng hỗn loạn sau khi có tiếng súng nổ, đồng thời cho biết tình hình lúc này đã lắng xuống.

Một nguồn tin tiết lộ, một thiết bị bay không người lái hoạt động trong khu vực đã bị lực lượng Cảnh sát Miraflores và an ninh phủ tổng thống bắn hạ, song khẳng định tình hình hiện đã “được kiểm soát”.