Quốc gia thành viên EU thừa nhận “cực khó khăn” nếu mất nhà máy lọc dầu Nga

Phó Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova. Ảnh: Dreams time

Theo hãng thông tấn Anadolu, Phó Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova cuối tuần qua cảnh báo, Bulgaria sẽ rơi vào tình thế “cực khó khăn” nếu nhà máy lọc dầu Lukoil Neftohim Burgas (LNB) tại thành phố cảng Burgas – do tập đoàn Nga Lukoil sở hữu – ngừng hoạt động.

Bà Iotova nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan đến tương lai của nhà máy này “phải đạt được sự đồng thuận toàn quốc, chứ không chỉ là quyết định của Quốc hội”.

Phát biểu của Phó Tổng thống Bulgaria được đưa ra sau khi quốc hội nước này ngày 7/10 thông qua các sửa đổi khẩn cấp trong luật thương mại, cho phép một quản trị viên đặc biệt do nhà nước chỉ định nắm quyền điều hành hoạt động của Lukoil tại Bulgaria.

Theo Hãng tin Bulgaria (BTA), động thái này tước quyền biểu quyết và quyền định đoạt tài sản của các cổ đông Lukoil, đồng thời cho phép quản trị viên do chính phủ bổ nhiệm phê duyệt hoặc thậm chí bán cổ phần của nhà máy lọc dầu lớn nhất Bulgaria.

Đây là đạo luật khẩn cấp thứ hai trong vòng 7 tuần nhằm đối phó cuộc khủng hoảng liên quan đến nhà máy LNB, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn diễn ra.

Phó Tổng thống Bulgaria chỉ trích tốc độ thông qua luật quá nhanh của quốc hội nước này, cho rằng bản sửa đổi “được thông qua chỉ trong 30 giây”. Theo bà Iotova, quá trình này đáng ra cần có thảo luận rộng rãi hơn trong toàn thể nghị viện.

Phó Tổng thống Bulgaria cũng phủ nhận các cáo buộc rằng nước này đang quốc hữu hóa nhà máy, cho rằng quốc hội chỉ đang áp dụng mô hình quản lý tạm thời như của Đức đối với tài sản chiến lược.

“Tại Đức, hệ thống này đã được áp dụng suốt 3 năm và sẽ tiếp tục đến năm 2026. Đây không phải là bán tài sản, cũng không phải quốc hữu hóa”, bà Iotova nói.

Nhà máy lọc dầu Lukoil Neftohim Burgas thuộc tập đoàn Lukoil là cơ sở lọc dầu lớn nhất trên bán đảo Balkan và là một trong những doanh nghiệp công nghiệp trọng yếu nhất của Bulgaria.

Nhà máy này có công suất xử lý tương đương khoảng 190.000 thùng dầu/ngày (khoảng 7 triệu tấn/năm), cung cấp phần lớn nhiên liệu cho thị trường nội địa và đóng góp đáng kể cho doanh thu Bulgaria.

Việc nhà máy ngừng hoạt động sẽ đe dọa nguồn cung nhiên liệu trong nước, tác động tới chuỗi phân phối xăng dầu, thị trường việc làm và thu ngân sách của Bulgaria - lý do khiến chính phủ coi đây là một tài sản chiến lược cần bảo vệ.