Ông Trump áp lệnh trừng phạt với công ty dầu Nga

Tổng thống Donald Trump ngày 22/10 cho biết Mỹ áp lệnh trừng phạt "nặng nề" đối với hai tập đoàn dầu mỏ Nga là Rosneft và Lukoil, dù bày tỏ hy vọng chúng sẽ không kéo dài.

"Chúng tôi hy vọng cuộc chiến sẽ được giải quyết", ông nói.

Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tất cả tài sản của Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này.

Động thái của Mỹ thể hiện bước đi lớn trong hành động chống lại Nga và phản ánh nỗi thất vọng ngày càng tăng của ông Trump khi chưa thể thuyết phục người đồng cấp Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột Ukraine.

"Mỗi lần thảo luận với Vladimir, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp nhưng rồi chúng không đi đến đâu", ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 22/10. Ảnh: AP

Ông chủ Nhà Trắng đã trì hoãn áp lệnh trừng phạt với Nga suốt nhiều tháng, nhưng kiên nhẫn cạn dần khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới với ông Putin tại Budapest, Hungary đổ vỡ. Ông Trump nói không muốn có "cuộc gặp lãng phí".

"Do Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính đã trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, những bên tài trợ cho chiến dịch của Điện Kremlin", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong một tuyên bố.

Ông Bessent sau đó nói trong chương trình Kudlow của Fox Business rằng đây là "một trong những lệnh trừng phạt lớn nhất" mà Mỹ từng áp đặt với Nga.

"Ông Putin đã không đàm phán một cách chân thành và thẳng thắn như chúng tôi mong đợi", ông Bessent cho hay, thêm rằng ông Trump "thất vọng về vị thế của chúng tôi trong các cuộc đàm phán".

Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày công bố gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga. Một phát ngôn viên của Đan Mạch, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU, cho hay khối đã nhất trí áp lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ năm 2027.

EU đưa thêm hơn 100 tàu chở dầu thường được gọi là "đội tàu bóng đêm", vốn giúp Nga lách lệnh trừng phạt, vào danh sách đen. Liên minh cũng áp đặt biện pháp kiểm soát đi lại với các nhà ngoại giao Nga bị nghi ngờ là gián điệp.

Gói trừng phạt mới dự kiến được chính thức thông qua ngày 23/10, ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo EU tại Brussels.

Các lệnh trừng phạt mới được đưa ra sau cuộc tập kích trong đêm của Nga vào Ukraine, khiến 7 người thiệt mạng và phá hủy một trường mẫu giáo.