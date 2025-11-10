Lắp camera trong phòng thay đồ: Chủ cơ sở có thể bị xử lý hình sự

Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đang phối hợp các đơn vị chức năng xác minh tố cáo một tiệm chụp ảnh bị nghi quay lén và làm rò rỉ hình ảnh nhạy cảm của khách.

Theo phản ánh của ông N.D.T. (trú phường Hoàn Kiếm), sáng 23/9, con gái ông là N.T.B.K. (SN 2007) cùng ba người bạn đến tiệm ảnh trên phố Bạch Mai để chụp hình. Hai bạn nam ngồi ngoài, còn K. và một nữ sinh khác vào đăng ký, chờ thay trang phục.

Theo ông T., phòng thay đồ không có biển cảnh báo, cũng không công khai gắn camera. Hai nữ sinh thay trang phục, chụp ảnh rồi rời tiệm mà không hay biết. Đến ngày 24/10, gia đình phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện clip nhạy cảm giống K. và kiểm tra thấy đúng là hình ảnh con gái và bạn bị quay lén trong phòng thay đồ của tiệm.

Ông T. cho hay, có 25 clip riêng tư của hai nữ sinh bị phát tán trên nhiều website, diễn đàn người lớn, cùng 27 trường hợp khác nghi bị quay lén tại địa điểm này. Gia đình sau đó đến kiểm tra và phát hiện camera giấu kín trong phòng thay đồ.

Căn phòng thay đồ - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.D

Liên quan đến sự việc này, luật sư Nguyễn Văn Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định việc một cơ sở chụp ảnh lắp camera trong phòng thay đồ là hành vi trái thuần phong mỹ tục và tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh, quyền nhân thân của khách hàng. Chủ cơ sở không đưa ra được cam kết rõ ràng về mục đích lắp đặt camera và việc đảm bảo không phát tán hình ảnh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Nam, điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân khi xử lý dữ liệu phải thông báo, xin phép và bảo đảm an toàn kỹ thuật, không để xảy ra truy cập, chia sẻ trái phép.

Do đó, lắp camera trong phòng thay đồ, nơi khách có thể ở tình trạng nhạy cảm, có thể bị xem là thu thập và lưu trữ hình ảnh riêng tư trái phép. Tùy mức độ vi phạm, hành vi sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ việc hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, cơ quan chức năng sẽ làm rõ liệu dữ liệu bị lộ do hacker hay từ chủ đích của một cá nhân cụ thể. Tuy nhiên, dù phát tán theo hình thức nào, chủ cơ sở có thể bị xử phạt 40 đến 60 triệu đồng theo khoản 2 điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi thu thập, sử dụng, phát tán trái phép thông tin cá nhân.

Ngoài ra, người phát tán hình ảnh nhạy cảm còn có thể bị phạt 10 đến 20 triệu đồng theo điểm b khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 288 Bộ luật Hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Luật sư Nam cho rằng ngoài chế tài hành chính và hình sự, chủ thể phát tán hình ảnh còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bị xâm phạm. Chủ cơ sở chụp ảnh nếu có lỗi trong việc quản lý, bảo mật dữ liệu, cũng có thể phải liên đới bồi thường.