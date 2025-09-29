Quân đội Ukraine giải thích quyết định “khác thường” trong giao tranh ở Kupiansk

Binh sĩ quân đội Ukraine kiểm tra hệ thống phòng không. Ảnh: RBC-Ukraine.

Thiếu tá Andrii Kovalov, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cập nhật tình hình giao tranh ở thành phố Kupiansk, vùng Kharkiv: “Kupiansk vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Ukraine. Chúng tôi đang đụng độ, truy kích các nhóm lính Nga ở phía bắc thành phố. Các hoạt động chống phá hoại cũng đang diễn ra bên trong Kupiansk”.

Hiện tại, tất cả các cửa ngõ còn lại ra vào thành phố đều bị phong tỏa. Không ai có thể tiếp cận thành phố từ phía Ukraine, trừ các đơn vị quân sự. “Mục đích là nhằm đảm bảo các hoạt động chiến đấu và đẩy lùi đối phương”, ông Kovalov giải thích.

Trước đó, ông Andrii Besedin, người đứng đầu chính quyền quân sự Kupiansk, cho biết thành phố đang bị phong tỏa hoàn toàn. Ông Besedin mô tả tình hình bên trong thành phố hiện “rất nguy cấp”.

Tình hình ở Kupiansk hiện đang diễn ra bất lợi đối với Ukraine. Ảnh: Suriyak/X.

“Kupiansk là khu vực đóng. Thành phố này đang trở thành khu vực chiến sự hoàn toàn, không còn bất cứ dịch vụ thiết yếu nào còn hoạt động”, ông Besedin nói thêm.

Ukraine ước tính vẫn còn khoảng 1.600 dân thường bám trụ lại ở Kupiansk. Họ sống rải rác ở cả hai bên bờ sông Oski – con sông chia thành phố làm hai phần.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giao tranh đang diễn ra ở từng căn nhà, từng cửa ngõ và tầng hầm. Mục đích của quân đội Ukraine là ngăn cản đối phương thiết lập các cứ điểm vững chắc.

Trước đó, nhóm tác chiến – chiến lược Dnipro của quân đội Ukraine nói Nga đang liên tục đưa binh sĩ vào trung tâm Kupiansk, sau khi đã kiểm soát các khu vực phía bắc.

Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), cho biết Nga áp dụng nhiều chiến thuật để xâm nhập Kupiansk, kể cả cải trang thành binh sĩ Ukraine. ấn đề phân biệt binh sĩ của hai phía bên trong thành phố hiện rất khó khăn.