Quân đội Mỹ đối mặt “kẻ thù” vô hình ở Trung Đông

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 05:00 AM (GMT+7)

Mỹ duy trì một lượng lớn binh sĩ đồn trú, tham gia chống khủng bố ở Trung Đông và việc virus Corona bùng phát ở hàng loạt quốc gia trong khu vực thời gian qua khiến tư lệnh Mỹ không thể không lo lắng.

Binh sĩ Mỹ canh gác tại đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq.

Theo Jerusalem Post, virus Corona lây lan mạnh ở Trung Đông từ Iran và nhanh chóng lây lan sang hàng loạt các nước láng giềng. Câu hỏi đặt ra là khi nào dịch bệnh Covid-19 sẽ len lỏi đến các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại các quốc gia Trung Đông, trong bối cảnh Mỹ thông báo quân nhân đầu tiên nhiễm virus ở Hàn Quốc.

Mỹ hiện có nhiều căn cứ ở vùng Vịnh, ở các quốc gia như Kuwait và Bahrain và các nước này đều đang gồng mình đối phó dịch bệnh.

Số ca nhiễm virus Corona ở Bahrain tăng nhanh chóng, hiện đã lên tới 26 trường hợp. Số ca nhiễm ở Kuwait là 12 và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là 13. Iraq thông báo có 5 ca nhiễm virus ở Najaf, cách căn cứ Ain al-Asad có binh sĩ Mỹ đồn trú khoảng 300km. Có 4 trường hợp nhiễm virus Corona ghi nhận ở Oman.

Liên quân chống khủng bố IS do Mỹ dẫn đầu, Lực lượng đặc nhiệm phối hợp do Mỹ chỉ huy, đã có những phản ứng sẵn sàng “bảo đảm an toàn do binh sĩ quân đội và nhân viên dân sự trước dịch bệnh Covid-19”.

“Sức khỏe và sự an toàn đối với lực lượng của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu”, Đại tá Myles B. Caggins III, phát ngôn viên của liên quân, nói. “Chúng tôi đang thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), đảm bảo lực lượng của chúng tôi vẫn đủ khả năng hỗ trợ các đối tác ở Iraq và Syria. Chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào trong liên quân”.

Virus Corona đang trở thành dịch bệnh lây lan toàn cầu, với các ca nhiễm xuất hiện ngày càng nhiều ở Iran, Hàn Quốc và Italia. Giới chức y tế các quốc gia này hiện vẫn chưa nắm rõ virus lây lan như thế nào và tại sao lại bùng phát các ổ dịch mới.

Liên quân Mỹ dẫn dầu ở Trung Đông mới khôi phục sứ mệnh chống khủng bố IS sau khi tạm ngừng từ tháng 12 và tháng 1. Đây là giai đoạn quân đội Mỹ leo thang căng thẳng với Iran. Mỹ tiêu diệt tướng Iran Qasem Soleimani vào ngày 3.1 và Iran đáp trả bằng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq.

Hơn 100 binh sĩ Mỹ bị chấn động não, phải rời căn cứ ra nước ngoài điều trị. Các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn vẫn thường phóng rocket nhằm vào căn Mỹ hoặc đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

