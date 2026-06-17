Quan chức Mỹ tố Iran liên tục tấn công tàu hàng bằng UAV sau khi ký thỏa thuận

Tờ Mirror ngày 17-6 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo quan chức Mỹ trên, các cuộc tấn công này diễn ra hằng đêm kể từ khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ trực tuyến vào hôm 14-6.

Quan chức này cho biết các lực lượng Mỹ đã kịp thời đánh chặn, tiêu diệt các thiết bị bay này trước khi chúng gây nguy hiểm cho nhân sự Mỹ hoặc hoạt động hàng hải thương mại trong khu vực.

Kênh NBC News cũng đưa tin về tình trạng "IRGC phóng UAV hằng đêm" sau khi thỏa thuận được thiết lập.

Vụ việc diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 14-6 rằng quá trình đàm phán đã hoàn tất và việc di chuyển qua eo biển Hormuz sẽ bắt đầu trở lại.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã hoàn tất. Xin chúc mừng tất cả mọi người! Tôi theo đây cho phép mở cửa miễn phí eo biển Hormuz, đồng thời cho phép dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Các con tàu trên thế giới, hãy khởi động động cơ. Hãy để dầu lưu thông!".

Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia Iran Khabar TV mô tả sự kiện là thắng lợi ngoại giao lớn, cho rằng Iran đã buộc đối thủ chấm dứt xung đột kéo dài trên mọi mặt trận.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 17-6 do kỳ vọng eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Ảnh: AP.

Song song với các diễn biến ngoại giao, hãng tin CNBC ngày 17-6 dẫn dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải Kpler cho biết ít nhất 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran mang theo gần 5 triệu thùng dầu thô đã tiến ra khỏi vùng phong tỏa của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz.

Đây là chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên của dầu Iran được ghi nhận trong hai tháng qua.

Cụ thể, hai siêu tàu chở dầu Diona và Hero 2 thuộc sở hữu của Công ty Tàu chở dầu Quốc gia Iran đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ đã vượt qua vành đai phong tỏa, vận chuyển tổng cộng 3,8 triệu thùng dầu thô.

Tàu chở dầu thứ ba chở 1 triệu thùng dầu thô cũng rời khỏi ranh giới phong tỏa vào hôm 17-6.

Nhà phân tích tình báo hàng hải cấp cao tại Windward Michelle Wiese Bockmann nhận định: "Việc các tàu này rời khỏi vùng phong tỏa cho thấy các tàu chở dầu khác hoạt động với Iran cũng đang chuẩn bị tiếp tục hoạt động thương mại".