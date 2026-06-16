Phản ứng của người dân Tehran thế nào trong ngày đầu tiên của thỏa thuận hoà bình Mỹ - Iran?

Cuộc sống thường nhật ở Thủ đô Tehran ngày 15-6-2026

Đối với Reza, một tài xế taxi 34 tuổi ở Tehran, ngày 15-6 chỉ là một ngày thứ hai đầu tuần bình thường. Buổi sáng, sau khi rửa xe, anh lái xe đến Quảng trường Enghelab, chờ vị khách đầu tiên. Mọi thứ vẫn diễn ra như trước!

Nhưng với chính thành phố này, ngày hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt. Với thế giới bên ngoài, Tehran đã trở thành tâm điểm chú ý. Sáng sớm cùng ngày, Mỹ và Iran thông báo rằng, sau hơn 3 tháng xung đột, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Đường phố Tehran ngày 15-6-2026

Tuy nhiên, trong khi phần lớn thế giới hoan nghênh lệnh ngừng bắn như một bước tiến được mong đợi từ lâu hướng tới sự ổn định ở Trung Đông, thì nhiều người ở Tehran, sau khi trải qua nhiều đợt không kích của Mỹ và Israel trong suốt năm qua, lại thấy khó có thể yên tâm ngay lập tức.

“Nếu mọi người đã trải qua những gì chúng tôi đã trải qua, họ sẽ hiểu rằng chỉ những lời hứa thôi là không đủ để mang lại hòa bình thực sự”, Reza nói. “Nói đến ăn mừng thì có vẻ quá xa vời. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của mình”.

Đường phố Thủ đô Tehran ngày 15-6-2026

Sự cẩn trọng của Reza không phải không có cơ sở. Một năm trước, Mỹ bất ngờ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Cuộc chiến gần đây nhất cũng bùng nổ ngay giữa lúc Washington và Tehran đang đàm phán. Cả hai đợt xung đột đều gây tổn thất nặng nề và phá hủy chút niềm tin ít ỏi còn lại của người dân Iran.

“Bản ghi nhớ này không đồng nghĩa với việc tin tưởng. Bản ghi nhớ được soạn thảo mà không có chút tin tưởng nào”, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, nói khi xác nhận thỏa thuận với Mỹ.

Nhìn ra quảng trường Thủ đô Tehran, Reza nói: “Chúng ta nên chờ xem liệu hai bên cuối cùng có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng hay không, và khi đó, tôi nghĩ, chúng ta mới có thể chắc chắn rằng các lệnh trừng phạt chống lại Iran sẽ được dỡ bỏ và những hành động gây tổn hại của Mỹ sẽ dừng lại”.

Giữa những nghi ngại còn tồn tại, nhiều người Iran vẫn lặng lẽ hy vọng rằng thỏa thuận này vẫn có thể trở thành một tia sáng le lói ở cuối đường hầm.

“Hơn 47 năm thù địch không thể được giải quyết trong một sớm một chiều”, ông Asghar Sorkhin, một chủ cửa hàng 47 tuổi, nói. “Đây là chính quyền đã xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 và áp đặt lại các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với người Iran”.

Dù nhấn mạnh rằng thỏa thuận hiện vẫn chưa thể coi là lý do để ăn mừng, ông Sorkhin thừa nhận có cảm xúc lẫn lộn. Ông nói rằng nếu lần này Mỹ giữ đúng cam kết, người Iran “sẽ có thể cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút”.

Đường phố Thủ đô Tehran trong ngày đầu tiên của thỏa thuận Mỹ - Iran

Tại một bệnh viện ở Tehran, Maryam, nữ y tá 30 tuổi, đang bận rộn chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân và xử lý các công việc hàng ngày.

Bày tỏ sự lạc quan thận trọng về hòa bình và các cuộc đàm phán tương lai giữa Iran và Mỹ, Maryam nói: “Mặc dù nhắm mắt tin người khác không phải là khôn ngoan, nhưng không tin ai cả còn dại dột hơn”.

“Tôi tin rằng Iran nên tiếp tục tiến trình ngoại giao, nhưng phải thận trọng. Chiến tranh và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đã có những tác động bất lợi đến cuộc sống của chúng tôi và cần phải chấm dứt”, Maryam nói thêm.

Nữ y tá nói rằng trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng, toàn diện, cô sẽ không ăn mừng mà sẽ tiếp tục sống bình thường và thận trọng cảnh giác.

Nhận xét về tình hình tương lai, Maryam nói: “Tôi tin tưởng vào các quan chức của chúng tôi và tin rằng họ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và phẩm giá của chúng tôi".

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Người dân Iran vẫn giữ thái độ thận trọng khi nói về tương lai

Trên các đường phố Tehran, xe cộ vẫn di chuyển như thường lệ, và người dân giữ nguyên nhịp sinh hoạt quen thuộc. Thời tiết vẫn tươi sáng như mọi khi. Không có tiếng hò reo, không có lễ ăn mừng!

Đây là hình ảnh Tehran trong ngày đầu tiên sau khi thỏa thuận được ký kết: một thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống của riêng mình, chờ đợi bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo.

Theo Xinhua