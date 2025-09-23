Quan chức Iran tới New York: Mỹ chặn không cho mua sắm, đi siêu thị

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có mặt ở thành phố New York, Mỹ hôm 22/9. Ảnh: ABNA.

Theo quy định mới, các quan chức Iran tới New York dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ được phép di chuyển “trong phạm vi cần thiết để tới và rời trụ sở LHQ phục vụ công việc chính thức”, ông Pigott nói thêm, theo CNN.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nêu rõ các quan chức Iran, kể cả những người thường trú tại Phái bộ Iran ở New York, phải xin phép nếu muốn đăng ký thẻ thành viên và mua hàng tại bất kỳ chuỗi siêu thị nào ở Mỹ, ví dụ như Costco.

Ngoài ra, họ cũng cần sự chấp thuận nếu muốn mua “hàng xa xỉ” trị giá trên 1.000 USD, như đồng hồ, quần áo da và lụa, lông thú, trang sức, nước hoa, đồ điện tử, rượu, hay xe hơi có giá trên 60.000 USD.

Washington viện lý do nhiều mặt hàng bày bán ở Mỹ nhưng không có ở Iran, quốc gia chịu các lệnh cấm vận của Mỹ. “Chúng tôi sẽ không cho phép giới cầm quyền Iran tổ chức những chuyến mua sắm xa hoa ở New York trong khi người dân phải chịu cảnh nghèo khó, hạ tầng xuống cấp và thiếu nước, điện trầm trọng”, ông Pigott nhấn mạnh.

“An ninh của người dân Mỹ luôn là ưu tiên hàng đầu. Mỹ sẽ không để Iran lợi dụng kỳ họp Đại hội đồng LHQ để đi lại tự do ở thành phố New York”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

Bên cạnh hạn chế với phái đoàn Iran, chính quyền ông Trump cũng từ chối cấp thị thực cho một số quan chức chính quyền Palestine, trong đó có Tổng thống Mahmoud Abbas, khiến họ không thể tham dự hội nghị về giải pháp hai nhà nước vào ngày 22/9.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến sẽ tới New York vào ngày 23/9. Trước khi lên đường sang Mỹ, ông Pezeshkian đã có cuộc trao đổi với Giáo chủ Ali Khamenei, Press TV đưa tin,