Thành trì Pokrovsk đang sụp đổ, báo Ukraine nói lời cay đắng

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi (trái) gần đây yêu cầu các đơn vị chiến đấu ở Pokrovsk “báo cáo trung thực và không chấp nhận những lời nói dối”. Ảnh: Ukrainska Pravda.

“Rất nhiều binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) đã thiệt mạng ở cả phía nam và phía bắc thành phố. Bốn người của chúng tôi vừa tử trận – hai từ Lữ đoàn N, hai từ Lữ đoàn M. Quân Nga đã đến sát thành phố”.

Theo tờ Ukrainska Pravda, những tin nhắn này do một trong các binh sĩ điều khiển UAV kỳ cựu của Ukraine gửi đi từ Pokrovsk – thành trì ở vùng Donetsk, nơi giao tranh đã kéo dài suốt một năm qua. Dù chính quyền từng tuyên bố “mọi nhóm phá hoại đã bị quét sạch”, chiến sự hiện nay đã lan vào trong nội đô.

Quân đội Nga lần đầu xâm nhập Pokrovsk hồi tháng 7, rồi bị đẩy lùi. Nhưng chỉ ít lâu sau, họ quay lại với quy mô lớn hơn. Đến cuối tháng 10, Pokrovsk và thành phố lân cận Myrnohrad đã gần như bị Nga bao vây hoàn toàn. Tờ Ukrainska Pravda nêu 5 nguyên nhân khiến thành trì kiên cố này đang trên đà sụp đổ.

Bộ Tổng tham mưu phản ứng quá chậm

Sau chiến dịch “quét sạch” hồi tháng 7, quân Nga đã quay lại Pokrovsk gần như ngay lập tức, nhưng thông tin này không được đưa ra công khai vì Ukraine khi đó đang tập trung phản công ở thị trấn Dobropillia (phía bắc Pokrovsk).

“Cảm giác như quân Nga chui lên từ lòng đất. Có thể họ đã ẩn trong nhà dân”, một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine nói về tình hình ở Pokrovsk.

Các đơn vị phòng thủ không được bổ sung quân hay thiết bị, phương tiện thường xuyên bị UAV FPV của Nga phá hủy. Việc vận chuyển đạn dược gần như tê liệt do đường tiếp tế bị cắt đứt. Đến ngày 26/10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine lần đầu xác nhận giao tranh đang ở khắp thành phố.

Tình hình Pokrovsk bị che mờ

Trong khi chiến sự ở Pokrovsk xấu đi, chính quyền lại tập trung vào “chiến thắng” ở mặt trận Dobropillia, nơi Ukraine tuyên bố tái chiếm 18 làng, Ukrainska Pravda cho biết.

Ukraine ngăn chặn mũi tiến công này của Nga, nhưng lại sơ hở để quân đội Nga đánh trực diện vào thành phố.

Báo cáo sai lệch khiến cấp chỉ huy cao nhất không nắm được thực tế

Nga hiện đã kiểm soát phần lớn thành phố Pokrovsk và chặn đường rút lui của binh sĩ Ukraine. Ảnh: Suriyak/X.

Theo điều tra của Ukrainska Pravda, một số lữ đoàn đã gửi báo cáo sai về vị trí đóng quân. “Trên bản đồ có ghi chúng tôi đang giữ vị trí A, nhưng thực tế chỉ còn hai người bị thương, không thể chiến đấu”, một sĩ quan tiết lộ.

Nguyên nhân là nếu thừa nhận mất vị trí, họ sẽ bị yêu cầu giành lại mà không đủ quân số. Việc này khiến cấp trên, kể cả Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi, có cái nhìn sai lệch.

Cách đây vài ngày, ông Syrskyi đã ra lệnh kiểm tra toàn diện và cảnh báo “không thể chấp nhận những lời nói dối”. Tuy nhiên, một số chỉ huy tại Pokrovsk than phiền họ không được gặp ông trực tiếp để trình bày thực tế. “Tôi nhiều lần kiến nghị tái bố trí lực lượng, nhưng không ai nghe”, một chỉ huy nói.

Nga kiểm soát gần như toàn bộ bầu trời

Theo các đơn vị tiền tuyến, Ukraine chưa có giải pháp kỹ thuật nào để giành lại ưu thế trên không. UAV FPV của Nga kiểm soát mọi tuyến đường vào Pokrovsk và Myrnohrad, cắt đứt các tuyến hậu cần.

“Ở mỗi con đường đều có UAV phục kích, chờ tấn công bất kỳ xe nào đi qua”, một quân nhân Ukraine kể lại.

Có thể nói, thành trì Pokrovsk đang lặp lại thảm cảnh của lực lượng Ukraine từng bị cắt tiếp tế ở Kursk.

Binh sĩ Ukraine ở Myrnohrad hoang mang

Thành phố Myrnohrad nằm sát Pokrovsk hiện cũng đang trong tình thế nguy cấp. Mặc dù Nga chưa tiến quân vào thành phố này, Myrnohrad phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến hậu cần đi qua Pokrovsk.

“Nếu Pokrovsk thất thủ, sẽ không còn đường ra cho chúng tôi,” một sĩ quan Ukraine chiến đấu ở Myrnohrad nói với vẻ lo lắng. Ngoài tổn thất về nhân lực, các đơn vị Ukraine còn lo mất lượng thiết bị trị giá hàng tỷ hryvnia – phần lớn là thiết bị điều khiển UAV do họ tự mua hoặc được người dân quyên góp.

Nhìn chung, đà tiến công của Nga sẽ không dừng lại và Pokrovsk hiện nay không còn có thể cản bước đối phương, tờ Ukrainska Pravda kết luận.